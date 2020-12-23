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На морском терминале нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума построят систему измерения качества нефти

На морском терминале нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума построят систему измерения качества нефти

23 декабря 2020, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство системы измерения качества нефти и сопутствующих сооружений на морском терминале нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума в поселке Южная Озеревка. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Каспийский трубопроводный консорциум – крупный международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, таких как Chevron, Shell, ExxonMobil, Eni, British Gas, Роснефть, Лукойл. В систему КТК, в основном, поступает нефть месторождений Западного Казахстана и сырье российских производителей. Нефть транспортируется до финальной точки маршрута - морского терминала компании в поселке Южная Озереевка, где ее загружают в танкеры для отправки на мировые рынки.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство системы измерения качества нефти и сопутствующих сооружений нефтепроводной системы на территории береговых сооружений морского терминала под Новороссийском. В состав нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума входят система измерений количества и показателей качества нефти, предохранительные клапаны, дренажные емкости неучтенной нефти и емкость сбора неочищенных бытовых стоков, узел предохранительных устройств от превышения давления и технологические трубопроводы. Также на территории разместят операторную, пожарный гидрант и емкость хранения пенообразователя.

Территорию морского терминала оборудуют современными техническими средствами систем связи и сигнализации, в том числе сетью передачи данных СКАДА, ControlNet, Business LAN, интегрированной системой безопасности нефтепровода, структурированной кабельной системой и объектовой системой оповещения.

Генеральная проектная организация – АО Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».

 Фото: cpc.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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