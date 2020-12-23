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Промежуточные итоги реализации инвестпрограммы АО "РЭС": модернизированы сотни километров линий электропередачи и подстанций

Промежуточные итоги реализации инвестпрограммы АО РЭС: модернизированы сотни километров линий электропередачи и подстанций

23 декабря 2020, 09:36
Рубрика: Модернизация
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "РЭС"

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ПС 110 Горская

ПС 110 Горская

ПС Заречная

ПС Заречная

ПС Барлак

ПС Барлак

ПС Ельцовская

ПС Ельцовская

В акционерном обществе «Региональные электрические сети» подвели очередные промежуточные итоги реализации инвестиционной программы на территории Новосибирской области.

За 10 месяцев 2020 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило более 1,6 миллиарда рублей, что на 26% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на ограничительные меры, введенные в регионе в период пандемии, и последовавшее осложнение экономической ситуации, энергетикам удалось за отчетный период ввести в эксплуатацию более 217 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 125 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 32 МВА, а также 366 МВА на ключевых центрах питания.

За истекшие 10 месяцев 2020 года АО «РЭС» удалось завершить и ввести в эксплуатацию несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость.

В частности, успешно завершена реконструкция распределительного устройства 10 кВ подстанции 35 кВ Барлак, оборудование ячеек введено в эксплуатацию, проведена реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ с переводом на класс напряжения 110 кВ, а также окончено строительство питающей воздушной линии 110 кВ.

Помимо этого выполнены работы на ряде крупных высоковольтных подстанций. Например, введен в эксплуатацию новый силовой трансформатор на подстанции 110 кВ Горская. Этот центр питания обеспечит бесперебойным электроснабжением объекты спортивной инфраструктуры, возводимые к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

На подстанциях ПС 110 кВ Колывань, ПС 110 кВ Пашино, ПС 110 кВ Текстильная, ПС 110 кВ Первомайская, ПС 110 кВ Волочаевская и ПС 110 кВ Ельцовская выполнена модернизация с заменой силовых трансформаторов и увеличением установленной мощности. Также ведутся работы на ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Заречная, ПС 35 кВ Барлак и ПС 110 кВ Баганская. Это позволяет наряду с повышением надежности электроснабжения создать возможность технологического присоединения потребителей и обеспечить необходимыми энергетическими мощностями перспективные инвестплощадки Новосибирской области.

В Новосибирске завершены работы по реконструкции распределительных пунктов с заменой строительной части и оборудования в Ленинском и Дзержинском районах. В рамках данных инвестиционных проектов заменено более 2,5 км кабельных линий различных классов напряжения, выполнен демонтаж устаревшего оборудования и установлено новое, отвечающее самым современным требованиям.

Кроме того, выполнены реконструкция и строительство электросетей 10-0,4 кВ на нескольких десятках улиц Новосибирска и районов области. Реализация этого направления инвестпрограммы АО «РЭС» позволила повысить надежность и качество электроснабжения по ул. Бурденко, ул. Перевозчикова-2, ул. Гаранина, ул. Курганская, ул. 1905 года, ул. Большая, ул. С.Шамшиных, ул. Фрунзе, ул. Линейная, ул. Ипподромская, ул. Кропоткина в областном центре, а также за его пределами – в с.

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Источник: АО "РЭС"

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