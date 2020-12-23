«Россети Ленэнерго» завершили выполнение двухлетней программы повышения надежности электроснабжения в электрических сетях 0,4-110 кВ. С 2019 года специалисты заменили 1 022,92 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).

Проведена реконструкция 171 воздушной линии. Улучшено электроснабжение более 50 населенных пунктов, в частности, Куземкинского сельского поселения, д. Ильмово, Копаницы, Урмизно, Нежново (Кингисеппский район), д. Завердужье, Вердуга, Затрубичье, Заполье, Заплотье (Лужский район), д. Коноховицы, Малое заречье, Донцо (Волосовский район), Громовского и Плодовского сельских поселений, Торфяное, Мельниково, Хвойное (Приозерский район), Мелегежского и Цвылёвского сельских поселений (Тихвинский район).

Общий объем финансирования программы составил более 3 млрд руб.

«Программа повышения надежности была разработана с целью качественного улучшения электроснабжения районов области, наиболее пострадавших снежной зимой 2018-2019 гг. Одно из важнейших ее направлений – замена неизолированного провода на СИП. После реализации программы процент воздушных линий с самонесущим изолированным проводом составляет 38% от общей протяженности сетей компании», - отмечает главный инженер ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Особенность СИП – в наличии специальной полимерной оболочки, которая обеспечивает надежное электроснабжение потребителей даже в случае налипания снега на провода или падения на них веток и деревьев. Данная технология безопасна для птиц и снижает риски получения электротравм.

В рамках программы повышения надежности за два года «Россети Ленэнерго» провели также расширение 1756,7 га просек, капитальный ремонт 470 км воздушных линий, расчистку 1028 га трасс линий электропередачи и установку 247 коммутационных аппаратов.

Напомним, что в 2020 году «Россети Ленэнерго» в полном объеме выполнили также мероприятия ремонтной и инвестиционной программ. За 10 месяцев 2020 года средняя продолжительность и частота прекращения передачи электроэнергии по «Россети Ленэнерго» в Ленинградской области снизились на 54% и 43% к 2019 году.