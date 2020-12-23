Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию электроподстанций ПС 500 кВ «ЗапСиб», ПС 110 кВ ГПП-1, ПС 110 кВ ГПП-2, необходимых для электроснабжения Западно-Сибирского нефтехимического комплекса группы компаний «СИБУР». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

«ЗапСибНефтехим», крупнейший в России и один из самых больших в мире нефтехимических комплексов, был введен в эксплуатацию в 2019 году в Восточном промышленном районе Тобольска. Реализация инвестпроекта группы «СИБУР» направлена на развитие глубокой переработки побочной продукции нефтегазовых месторождений Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа. Проектная мощность предприятия - 500 тыс. тонн полипропилена и 1,5 млн тонн полиэтилена в год. Для обеспечения надежности схемы электроснабжения нефтехимического производства планируется развитие линейных и площадочных объектов электросетевой инфраструктуры.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция ПС 500 кВ «ЗапСиб», ПС 110 кВ ГПП-1, ПС 110 кВ ГПП-2 с установкой дополнительно трансформаторного оборудования и прокладкой кабельных линий электропередачи. Проектируемые объекты предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии для потребителей Западно-Сибирского нефтехимического комплекса. Согласно заданию на проектирование, строительно-монтажные работы будут выполняться в два этапа.

В ходе реконструкции будет изменена схема электроснабжения понижающих подстанций ПС 110 кВ ГПП-1 и ГПП-2, а также строительство новой подстанции ПС 35 кВ. Для этого потребуется размещение на ПС 110 кВ ГПП-2 двух силовых масляных трансформаторов 35/10 кВ мощностью 32 МВА, прокладка кабельных линий 35-кВ, а также иного вспомогательного электрооборудования.

Проектная организация – ООО «Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания» (ООО «НПО «СПб ЭК»).

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство дополнительного активатора хромовых катализаторов ООО «ЗапСибНефтехим».

Фото: energybase.ru