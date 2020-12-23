Cоглашение о модернизации Томь-Усинской ГРЭС было подписано первым заместителем Министра экономического развития РФ Андреем Ивановым, начальником Департамента инвестиционной политики Кузбасса Еленой Чуриной и Степаном Солженицыным, генеральным директором СУЭК и СГК. Объём планируемых капиталовложений 32,2 млрд рублей (без НДС). Срок исполнения – до конца 2026 года.

Инвестиционный проект «Модернизация Томь-Усинской ГРЭС с переводом в теплофикационный режим» направлен на увеличение тепловой мощности электростанции, строительство теплотрассы до города Новокузнецка, замещение Кузнецкой ТЭЦ и двух котельных города. Цель инвестиций – улучшение экологической обстановки в Новокузнецке, повышение качества атмосферного воздуха.

Вложенные средства позволят провести глубокую модернизацию пяти энергоблоков ГРЭС, построить градирни, циркуляционную насосную станцию, реконструировать золоотвал, переоборудовать цех химводподготовки и бойлерную группу.

«Кузнецкая ТЭЦ сегодня снабжает теплом треть города Новокузнецка. Она в рабочем состоянии, но станции уже 76 лет. Для внедрения современных, в том числе экологических решений, требуется большой объём инвестиций. Возможно, значительно проще будет заместить электростанцию, построив тепломагистраль протяжённостью не менее 25 километров от Томь-Усинской ГРЭС. Примеры реализации подобных проектов есть и в России, и за рубежом, однако нужно будет хорошо проектировать и считать, потому что малейшее отклонение может привести к утрате целесообразности и экономического смысла», – рассказал Степан Солженицын.

Закон, регулирующий условия соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вступил в силу 1 апреля 2020 года. Соглашение определяет налоговые условия выполнения инвестиционных проектов, а также некоторые другие аспекты, в частности, даёт возможность инвестору построить инфраструктуру, которая необходима для выполнения проекта. При этом государство компенсирует произведенные затраты за счёт будущих налогов, полученных в результате выполнения инвестиционного проекта.

«СЗПК гарантирует бизнесу неизменность нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции. Это новый инструмент поддержки инвестиционной деятельности, который позволит реализовывать на территории региона масштабные проекты практически во всех сферах экономики, привлекать новых инвесторов», – подчеркнул заместитель губернатора Кузбасса Константин Венгер.

Сибирская генерирующая компания также реализует в Кузбассе инвестиционный проект по реконструкции тепловых сетей города Белово и строительству тепловой магистрали от Беловской ГРЭС.