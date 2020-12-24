23 декабря 2020 года Госкорпорация «Росатом» и Правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках проекта сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса.

В соответствии с соглашением Правительство Республики Саха (Якутия) обеспечит сбыт электроэнергии АСММ в объеме от 40 до 50 МВт, а также окажет содействие в предоставлении земельного участка в районе размещения станции.

Проект строительства АСММ в республике разрабатывается в рамках заключенного в сентябре 2019 года соглашения о намерениях между Якутией и Госкорпорацией «Росатом». Ранее в 2020 году был завершен полевой этап изысканий, сейчас ведутся камеральные работы.

В основе проекта сооружения АСММ в Якутии – референтная технология Росатома с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. 21 октября 2020 года флагманский ледокол нового поколения «Арктика» с такими реакторами вошел в состав атомного флота, он уже работает на трассах Северного морского пути. Еще шесть установок «РИТМ-200» установлены на строящихся ледоколах проекта 22220.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия), сказал:

«Убежден, что атомная станция малой мощности даст качественный толчок развитию арктических районов Якутии, простимулирует развитие промышленности в Усть-Янском улусе и повысит уровень жизни местных жителей».

Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», отметил:

«Сегодня мы делаем важный шаг с точки зрения сооружения первой в России наземной АСММ нового поколения. Реализация этого проекта укрепляет лидирующие позиции Росатома на мировом рынке атомных станций малой мощности. Совсем недавно в промышленную эксплуатацию был запущен плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» и сейчас, буквально несколько месяцев спустя, мы даем старт работам по наземной станции. Важно, что мы применяем у себя и предлагаем нашим зарубежным партнерам надежную, проверенную арктическими условиями реакторную установку РИТМ-200. На сегодняшний день такой современной и референтной технологией обладает только Российская Федерация. Уверен, что за станциями малой мощности – большое будущее, как у нас в стране, так и во всем мире».

Проектируемую АСММ отличает компактность и модульность, сокращенный период сооружения и высокие стандарты безопасности, а срок эксплуатации составляет не менее 60 лет. Ожидается, что ее сооружение позволит практически в 2 раза снизить стоимость электроэнергии в Усть-Янском районе. В перспективе возможно наладить на базе станции производство экологически чистого водорода для нужд транспорта и промышленности.

Замещение устаревших угольных и дизельных источников генерации энергией с АСММ позволит сократить выбросы CO2 в Усть-Янском районе на 10 тыс. тонн в год. Cооружение станции обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение проекта освоения золоторудного месторождения Кючус, расположенного в Верхоянском районе. При строительстве АСММ будет создано до 800 новых рабочих мест. Подобные проекты могут служить надежным и чистым источником тепло- и электроэнергии как для недропользователей, так и для жителей отдаленных территорий с изолированной энергосистемой.