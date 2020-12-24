Площадку Фестиваля фейерверков в Ессентуках благоустроят

Expert.Аналитика
24 декабря 2020, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Площадку Международного фестиваля фейерверков в Ессентуках планируют благоустроить и подготовить для следующего мероприятия, сообщает RosTender.info.
Из городского бюджета на эти цели направят 137,2 млн рублей. Площадку в районе аэродрома Ставропольского регионального отделения ДОСААФ выровняют, покроют щебенкой и деревянными настилами. На территории положат тротуары из брусчатки с гранитными бортовыми камнями, оборудуют детскую площадку с деревянными игровыми комплексами и площадку для воркаута. Место фестиваля обнесут ограждением, поставят ворота, оборудованные торговые павильоны и туалеты, проведут освещение и сети видеонаблюдения. Все работы планируют завершить к концу апреля 2021 года.
Управление ЖКХ Ессентуков объявила тендер по выбору подрядчика для благоустройства и строительства. Заявки на участие в тендере принимают до 31 декабря, 12 января 2021 года выберут победителя.
Первый в Ессентуках международный фестиваль пиротехнического искусства состоялся в 2019 году. Он собрал более 30 тыс. зрителей и лучшие команды пиротехников из России и зарубежных стран. Фестивальная площадка составляет около 35 га.
Фото: Александр Богатырёв
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