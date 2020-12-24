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Рубрика "Интервью лидеров энергетики". Выпуск №1

Рубрика Интервью лидеров энергетики. Выпуск №1

24 декабря 2020, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИНТЕРВЬЮ ЛИДЕРОВ ЭНЕРГЕТИКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Время чтения ≈ 8 мин
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Представляем вашему вниманию первый выпуск новой рубрики «Интервью лидеров энергетики».

В выпусках рубрики будут публиковаться интересные интервью основных действующих лиц отрасли как в России, так и за рубежом.

Данная рубрика является открытой, мы будем рады, если она станем инструментом обмена полезной обзорной информацией между членами нашего Сообщества.

Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Материалы первого выпуска:

 

Интервью Андрея Мурова для CIGRE Leadership Circle

В выпуске журнала СИГРЭ ELECTRA №311, а также в ньюзлеттере СИГРЭ «Leadership Circle» опубликовано интервью с Андреем Евгеньевичем Муровым, первым заместителем Генерального директора – Исполнительным директором ПАО «Россети», Председателем Российского национального комитета СИГРЭ.

Содержание интервью:

  1. Каковы актуальные задачи развития магистральных сетей под управлением группы «Россети» и энергетики России в целом, чтобы обеспечить устойчивое электроснабжение потребителей?
  2. Какой вы видите отрасль в середине века? Какие новые технологии будут использованы?
  3. Как меняется работа с кадрами?
  4. Как СИГРЭ может помочь вашим усилиям?

Интервью доступно по ссылке.

 

Интервью Андрея Белоусова: это десятилетие заставит Россию и мир в корне изменить модель развития

Наступающее десятилетие станет новой эпохой, которая заставит Россию, как и весь мир, в корне пересмотреть модель социального, экономического и политического развития — в противном случае мировой протекционизм и социальные проблемы будут усиливаться. О том, с какими вызовами столкнется Россия, каких перемен стране не удастся избежать, какие проблемы правительству придется решать в первую очередь, как регионы смогут стать площадками для исполнения прорывных идей и что делать для повышения доверия внутри общества, в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".

Интервью доступно по ссылке.

 

Интервью Евгения Грабчака, Константина Михайлика и Дмитрия Писаренко: Энергетический переход - обойдемся без иллюзий?

По оценкам футурологов, тренд на переход от углеводородного топлива к нулевым выбросам и декарбонизации только усилится. Это значит, что в перспективе энергобаланс может стать кардинально другим, а именно – более «зеленым». Готовы ли отраслевые компании к энергетическому переходу? В статье представлены мнения Евгения Грабчака, зам. министра энергетики РФ, Константина Михайлика, зам. генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» и Дмитрия Писаренко, вице-президента по исследованиям и инновациям Total.

Материал доступен по ссылке.

 

Интервью Павла Сорокина: в течение 40 лет водород может занять ключевую позицию на мировом энергорынке

Россия планирует нарастить производство и экспорт водорода к 2035 году до 2 млн. тонн или даже больше, и стать одним из лидеров развития водородной энергетики. Но для этого на глобальном рынке должен быть создан соответствующий спрос.

Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин на пленарной сессии «Глобальная энергетика: настоящее, будущее и перспективы развития водородной энергетики?», которая состоялась 1 декабря 2020 года в рамках Российско-Германского сырьевого форума.

Материал доступен по ссылке.

 

Интервью Евгения Грабчака: в России стартует «пилот» по улучшению качества электроснабжения

В России стартует пилотный проект по улучшению надежности и качества электроснабжения потребителей за счет внедрения новых технологий и оптимизации работы электросетевых компаний, рассказал заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак. Распоряжение, утвердившее паспорт пилотного проекта, подписано Правительством РФ.

Материал доступен по ссылке.

 

Интервью Павла Сорокина: водородные технологии выходят на первый план

Экологичность используемых технологий, объем выбросов в атмосферу играет всю большую роль в развитии энергетики. В этой связи на первый план постепенно выходят водородные технологии. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин на Министерской встрече по водородной энергетике 2020 (Hydrogen Energy Ministerial Meeting 2020), которая прошла в Москве 14 октября 2020 года.

Материал доступен по ссылке.

 

Открытая лекция Алексея Чалого: история развития технологии распределения электроэнергии, и как мы её предполагаем изменить

Открытая лекция по теме "История развития технологии распределения электроэнергии, и как мы её предполагаем изменить". Спикер: Алексей Михайлович Чалый, генеральный директор компании ООО "Разумные электрические сети", заместитель руководителя рабочей группы НТИ "Энерджинет".

Видеозапись лекции доступна по ссылке.

 

Также предлагаем ознакомиться с подборкой интервью, ранее размещенных на сайте РНК СИГРЭ:

  • Интервью Роба Стефана: Кто зажжёт этот мир в будущем? Энергетику ждет не революция, а эволюция - ссылка.
  • Интервью Оуэна Уилкса, National Grid UK - ссылка.
  • Интервью Хироши Окамото, Исполнительного вице-президента TEPCO Power Grid Inc - ссылка.
  • Александр Славинский ответил на 50 вопросов от студентов НИУ «МЭИ» - ссылка.
  • Интервью Марсио Шехтмана: эксперты предлагают развивать водородную энергетику вместо разработок накопителей энергии - ссылка.
  • Интервью Марсио Шехтмана: ГЭС и АЭС помогут повысить стабильность энергопоставок в странах с акцентом на ВИЭ - ссылка.
  • Генеральный секретарь СИГРЭ Филипп Адам ответил на вопросы читателей «Energy Today» - ссылка.
  • Интервью А.Е. Мурова об участии российских энергетиков в международном научно-техническом сотрудничестве - ссылка.
  • Интервью Ф.Ю. Опадчего на тему «Важнейший этап развития мировой энергетики. Готовы ли энергосистемы к таким переменам?» - ссылка.
  • Интервью Филиппа Адама на тему «СИГРЭ – обмен мировым опытом в области энергосистем с 1921 года» - ссылка.
  • Интервью Олега Баркина на тему «Децентрализация в электроэнергетике: конфликт или оптимизация?» - ссылка.
  • Интервью Филиппа Адама: проект создания мировой энергосети в краткосрочной перспективе нереализуем - ссылка.
  • Интервью Филиппа Адама: ВИЭ в странах ЕС уже составляют 100% потребления, но на несколько часов в день - ссылка.
  • Интервью Филиппа Адама об отношениях между СИГРЭ и ENTSO-e - ссылка.

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Источник: РНК СИГРЭ

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