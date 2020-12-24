ПАО «Газпром» планирует построить в поселке Шемордан Республики Татарстан газоизмерительную станцию (ГИС), сообщает RosTender.info. Станция войдет в состав Шеморданского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань». Стоимость ее строительства оценивается в 3 млрд 152 млн рублей.

ПАО «Газпром» в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для проектирования, строительства и пусконаладки объекта. Построить газоизмерительную станцию необходимо «под ключ». Предложения от участников тендера принимают до 13 января 2021 года, итоги закупки подведут 19 января.

Шеморданское ЛПУ МГ — одно из газотранспортных подразделений ООО «Газпром трансгаз Казань». Основной задачей управления является транспортирование газа с заданными параметрами по восьми магистральным газопроводам: Нижняя Тура-Пермь-Горький-Центр 1, Нижняя Тура-Пермь-Горький-Центр 2,Уренгой-Ужгород, Уренгой-Центр 1, Уренгой-Центр 2, Ямбург-Елец 1, Ямбург-Елец 2, Ямбург-Западная граница и газопроводам-отводам, сообщается на официальном сайте «Газпром трансгаз Казань».

