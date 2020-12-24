 
Модернизация

Вячеслав Антонов: консолидация электросетевых объектов в Калаче способствует повышению надежности и качества энергоснабжения потребителей

Вячеслав Антонов: консолидация электросетевых объектов в Калаче способствует повышению надежности и качества энергоснабжения потребителей

24 декабря 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ВОРОНЕЖЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Воронежэнерго

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Россети Центр, Воронежэнерго

Компания «Россети Центр» консолидировала электросетевые объекты города Калач Воронежской области.  На организованном в ноябре 2020 года владельцем имущества - администрацией Калачеевского района, открытом аукционе победу одержало АО «Воронежская горэлектросеть», с ноября 2019 года входящее в периметр группы компаний «Россети Центр».  

Значительная часть энергооборудования, отвечающего за электроснабжение города Калач, обслуживается филиалом «Россети Центр Воронежэнерго» с 2002 года, когда электросетевая компания выкупила его у районной администрации в рамках программы консолидации. После заключения сделки, в собственности администрации Калачеевского района оставалось 58 электросетевых объектов, которые не могли быть выставлены на торги по причине отсутствия государственной регистрации права собственности. После проведения необходимых регистрационных и конкурсных процедур, электросетевая компания получила в собственность 69 км линий электропередачи 0,4-10 кВ. В результате все электросетевое оборудование, отвечающее за энергоснабжение потребителей Калача, перешло в зону ответственности «Россети Центр».

Консолидация электросетевых активов позволит компании «Россети Центр» осуществлять инвестиционные вложения в приобретенные объекты и развивать электросетевой комплекс в соответствии с растущими потребностями Калачевского района. Так, в 2021 году энергетики планируют отремонтировать в Калачеевском районе порядка 20 км воздушных линий 0,4-10 кВ, заменить свыше 1,3 тыс. изоляторов и более 130 опор ЛЭП, провести ремонт 13 трансформаторных подстанций.

«Переход всего энергооборудования, отвечающего за энергоснабжение Калача в единую зону ответственности компании «Россети Центр» позволит распространить на него все нормативы и требования технической политики, применяемые в компании. Это будет способствовать повышению надежности и качества энергоснабжения за счет обеспечения контроля за работой всей технологической цепочки передачи электроэнергии- от центров питания до конечных потребителей. Кроме того, сократятся сроки ликвидации аварийных ситуаций за счет управления из единого центра, координирующего работы на всех объектах электросетевого хозяйства Воронежэнерго», - отметил директор филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.  

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Источник: Россети Центр Воронежэнерго

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