 
Модернизация

ДРСК реализует экологические программы на Дальнем Востоке

ДРСК реализует экологические программы на Дальнем Востоке

25 декабря 2020, 11:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
178

ДРСК, РусГидро, экология

В 2020 году Дальневосточная распределительная сетевая компания реализовала несколько значимых экологических проектов во всех регионах присутствия.

Компания выполнила программы по оснащению ЛЭП птицезащитными устройствами (ПЗУ) в Приамурье и ЕАО, Приморском и Хабаровском краях, искусственное зарыбление водоемов в Южной Якутии, созданию экологической тропы и мест гнездования для краснокнижных птиц в Амурской области.

Весной текущего года было установлено 5 тысяч птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи напряжением 110/35/10 кВ. На эти цели направлено более 4 млн. рублей. До 2024 года ДРСК планируется установить порядка 22 тысяч таких устройств. В настоящее время птицезащитные устройства служат наиболее эффективной мерой для сохранения популяций птиц, которые регулярно выбирают опоры ВЛ в качестве места для гнездования или же присадки в поисках добычи. Нередко такое соседство заканчивается гибелью птиц.

В Южной Якутии сотрудники ДРСК провели искусственное зарыбление Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. В реку Керак выпущено 8 641 мальков щуки, что позволило сохранить биобаланс водоема при строительстве подстанции 110/10 кВ КС-4 «Нимнырская» для газопровода «Сила Сибири».

При поддержке ДРСК в уникальном Муравьевском парке Амурской области (место гнездования редчайших видов журавлей, обитания 300 видов птиц, 75 из которых – краснокнижные, а также место произрастания 700 видов растений, в том числе редких и исчезающих) проведена реконструкция экологической тропы. Проведено расширение природной тропы и ее оборудование информационными и современными интерактивными материалами.

В 2020 году ДРСК продолжила работу по сохранению и увеличению популяции такой краснокнижной птицы, как утка-мандаринка в Амурской области. Несколько лет сотрудники филиала по своей инициативе мастерят гнезда-дуплянки для мандаринок и устанавливают их по берегам рек. Пожары и вырубка лесов лишают этот вид пернатых мест гнездования, где они выводят потомство. Минувшей весной энергетики установили 12 дуплянок.

Главная цель экологической политики Дальневосточной распределительной сетевой компании – предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду на территориях присутствия компании.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Сибирские энергетики готовятся к сильным морозам 25.12.2020
Сибирские энергетики готовятся к сильным морозам
Итоги заочного Совета директоров РусГидро 25.12.2020
Итоги заочного Совета директоров РусГидро
25.12.2020
"Россети ФСК ЕЭС" завершила ремонт разъединителей на 29 подстанциях Дальнего Востока
Энергетики саратовского филиала 24.12.2020
Энергетики саратовского филиала "Россети Волга" заменили силовой трансформатор на ПС 35/10 кВ "Турки...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Live!
+