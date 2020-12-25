ДРСК реализует экологические программы на Дальнем Востоке

В 2020 году Дальневосточная распределительная сетевая компания реализовала несколько значимых экологических проектов во всех регионах присутствия.

Компания выполнила программы по оснащению ЛЭП птицезащитными устройствами (ПЗУ) в Приамурье и ЕАО, Приморском и Хабаровском краях, искусственное зарыбление водоемов в Южной Якутии, созданию экологической тропы и мест гнездования для краснокнижных птиц в Амурской области.

Весной текущего года было установлено 5 тысяч птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи напряжением 110/35/10 кВ. На эти цели направлено более 4 млн. рублей. До 2024 года ДРСК планируется установить порядка 22 тысяч таких устройств. В настоящее время птицезащитные устройства служат наиболее эффективной мерой для сохранения популяций птиц, которые регулярно выбирают опоры ВЛ в качестве места для гнездования или же присадки в поисках добычи. Нередко такое соседство заканчивается гибелью птиц.

В Южной Якутии сотрудники ДРСК провели искусственное зарыбление Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. В реку Керак выпущено 8 641 мальков щуки, что позволило сохранить биобаланс водоема при строительстве подстанции 110/10 кВ КС-4 «Нимнырская» для газопровода «Сила Сибири».

При поддержке ДРСК в уникальном Муравьевском парке Амурской области (место гнездования редчайших видов журавлей, обитания 300 видов птиц, 75 из которых – краснокнижные, а также место произрастания 700 видов растений, в том числе редких и исчезающих) проведена реконструкция экологической тропы. Проведено расширение природной тропы и ее оборудование информационными и современными интерактивными материалами.

В 2020 году ДРСК продолжила работу по сохранению и увеличению популяции такой краснокнижной птицы, как утка-мандаринка в Амурской области. Несколько лет сотрудники филиала по своей инициативе мастерят гнезда-дуплянки для мандаринок и устанавливают их по берегам рек. Пожары и вырубка лесов лишают этот вид пернатых мест гнездования, где они выводят потомство. Минувшей весной энергетики установили 12 дуплянок.

Главная цель экологической политики Дальневосточной распределительной сетевой компании – предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду на территориях присутствия компании.