На Новосибирской ГЭС завершена замена основного оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 110 кВ. Проект реализован в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ Новосибирской ГЭС обеспечивает связь станции с энергосистемой. Через него выдается основной объем электроэнергии, производимой Новосибирской ГЭС, всего от ОРУ-110 кВ отходит 10 линий электропередачи.

В ходе модернизации ОРУ-110 кВ заменены все 20 выключателей, 46 разъединителей, две системы шин, введена функция дистанционного управления разъединителями, что повышает надежность и безопасность переключений. Ранее на ОРУ-110 кВ находились 20 масляных выключателей, смонтированных еще в 1957-1959 годах. За время эксплуатации они достигли высокой степени износа и морально устарели, в связи с чем было принято решение о комплексной модернизации распределительного устройства с использованием современного элегазового оборудования. Новые выключатели значительно компактнее, надежны и просты в обслуживании, имеют более длительный межремонтный период.

Работы по модернизации велись без ограничения энергоснабжения потребителей станции, силами дочерней организации РусГидро - АО «Гидроремонт-ВКК» и персоналом станции с соблюдением всех необходимых мер безопасности, связанных в том числе со сложной эпидемиологической ситуацией. В полном объеме модернизация ОРУ-110 кВ будет завершена в 2021 году после окончания пуско-наладочных работ по автоматизации приводов разъединителей.

Программа комплексной модернизации Новосибирской ГЭС предусматривает поэтапную замену всего устаревшего и изношенного оборудования. Помимо оборудования ОРУ-110 кВ, уже заменены все 7 гидротурбин станции, что позволило увеличить установленную мощность ГЭС с 455 до 490 МВт. Смонтирован новый главный щит управления станцией, использующий современные цифровые технологии. Запланирована модернизация ОРУ-220 кВ.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 105 гидротурбин, 85 генераторов, 70 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.