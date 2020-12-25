Упрдор «Кавказ» объявил тендер на строительство обхода города Владикавказа, являющегося частью федеральной трассы М-4 «Дон», сообщает RosTender.info.

С победителем тендера Управление автомобильных дорог «Кавказ» готово заключить контракт на 12 млрд 724 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Предложения от участников тендера принимают до 26 января будущего года, после чего конкурсная комиссия подведет итоги закупки.

Новая дорога Владикавказа позволит разгрузить городские дороги и направит поток транспорта, который вырастает в летнее время, в обход жилых районов. Согласно материалам тендера, строительство будет вестись на участке от 10 до 25 километра дороги Р-127. Длина обхода города составит 12,894 км, при этом 10,593 км будут построены с нуля, а 2,3 км – реконструированы.

Разрешенная скорость движения на этом отрезке составит 120 км в час. Дорога будет насчитывать 4 полосы движения. Вдоль проезжей части установят противошумовые экраны. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет ввести обход в строй в конце ноября 2024 года.

Обход Владикавказа является частью дороги Р-217 «Кавказ» трассы М-4 «Дон» (Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой). Строительство дороги предусмотрено федеральным проектом «Коммуникации между центрами экономического роста» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

