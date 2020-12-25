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В рамках нацпроекта в Пензе построят крытый каток

В рамках нацпроекта в Пензе построят крытый каток

25 декабря 2020, 17:36
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: egrz.ru

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Эксперты Регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области рассмотрели проектную документацию на строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне Арбеково в Пензе. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Арбеково - самый крупный микрорайон Пензы с развитой инфраструктурой, который продолжает достраиваться.

Проектной документацией, одобренной экспертами Регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области, предусмотрено строительство двухэтажного здания крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы. На первом этаже разместят ледовое поле размером 30 х 60 м и трибуны на 350 мест, на втором– раздевалки, залы хореографии и общей физической подготовки. Также здесь оборудуют вестибюль, кассы, гардероб, санитарные узлы, душевые, административные, технические и вспомогательные помещения, прокат коньков.

Крытый каток построят в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». Застройщик – Управление капитального строительства города Пензы. Проектную документацию разработало ООО «Ремстройпроект».

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Источник: egrz.ru

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