В рамках нацпроекта в Пензе построят крытый каток

Эксперты Регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области рассмотрели проектную документацию на строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне Арбеково в Пензе. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Арбеково - самый крупный микрорайон Пензы с развитой инфраструктурой, который продолжает достраиваться.

Проектной документацией, одобренной экспертами Регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области, предусмотрено строительство двухэтажного здания крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы. На первом этаже разместят ледовое поле размером 30 х 60 м и трибуны на 350 мест, на втором– раздевалки, залы хореографии и общей физической подготовки. Также здесь оборудуют вестибюль, кассы, гардероб, санитарные узлы, душевые, административные, технические и вспомогательные помещения, прокат коньков.

Крытый каток построят в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». Застройщик – Управление капитального строительства города Пензы. Проектную документацию разработало ООО «Ремстройпроект».