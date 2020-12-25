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В зоне особого внимания энергетиков "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - 17 регионов

В зоне особого внимания энергетиков Россети Центр и Россети Центр и Приволжье - 17 регионов

25 декабря 2020, 17:48
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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Из-за непогоды режим повышенной готовности введен в Нижегородской области. Ранее по причине неблагоприятных погодных условий были мобилизованы энергетики в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областях.

На данный момент технологических нарушений по основной сети не зафиксировано. Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оперативно реагируют и устраняют локальные отключения.

Напомним, что в 12-00 генеральный директор компаний Игорь Маковский провел заседание штаба, где поставил задачу руководству филиалов усилить контроль над реагированием на возможные технологические нарушения во всех районах электрических сетей, привлекать дополнительные средства и силы для оперативной ликвидации аварий, в том числе из соседних регионов.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ суммарно во всех регионах присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 1932 бригады, 8085 человек производственного персонала, 3134 единицы спецтехники. Также в случае необходимости будут задействованы передвижные дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

Усилена работа контакт-центра компаний и введены в действие временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220. Из-за непогоды режим повышенной готовности введен в Нижегородской области. Ранее по причине неблагоприятных погодных условий были мобилизованы энергетики в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областях.

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Источник: Россети Центр

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