Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило тендер на проектирование хирургического корпуса для Челябинской областной детской клинической больницы, сообщает RosTender.info.

На проектирование здания из областного бюджета направят 40 млн рублей. Как ожидается, проект будет готов в IV квартале 2021 года. Площадь участка, отведенного под новое здание, составляет 42,3 тыс. кв. метров. Корпус на 300 коек будет соединен переходом с действующим зданием больницы.

В здании разместят хирургическую службу на 230 коек по различным направлениям: гнойной хирургии, офтальмологии, сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, а также Межрегиональный детский нейрохирургический центр на 30 пациентов. Кроме того, в корпусе будет находиться онко-гематологический центр на 70 пациентов.

Заявки на участие в тендере больница принимает до 27 января, 3 февраля будут подведены итоги закупки. Как отмечается в документации тендера, в настоящее время вместимость хирургических отделений больницы составляет 151 койку. В 2019 году в операционных учреждения было выполнено 7500 операций.

