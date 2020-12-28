В канун новогодних праздников энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подарили жителям Кирова праздничный арт-объект. В центре города, на площадке рядом с оживленным перекрестком Октябрьского проспекта и улицы Воровского, появилась новогодняя светящаяся карета с запряженными в нее оленями.

«Мы рады сделать такой небольшой, но приятный подарок жителям областного центра. Надеемся, праздничная инсталляция создаст новогоднюю атмосферу и вызовет у горожан положительные эмоции, которых так не хватает в уходящем году», – прокомментировал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Кировэнерго» Владимир Колесников.

Кировэнерго ежегодно участвует в оформлении города к праздничным датам. Традиционно в канун Нового года фасад здания управления филиала, расположенного на улице Спасской, сияет праздничными огнями светодиодной елки. Отметим, что это оригинальное оформление неоднократно получало высокую оценку комиссии конкурса «Новогодний Киров», который проводится в областном центре по инициативе Вятской торгово-промышленной палаты при поддержке Кировской городской Думы и Администрации города Кирова.