"РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) и "Инфраструктура железных дорог Сербии" подписали дополнительное соглашение о втором этапе реконструкции участка Стара Пазова - Нови Сад к контракту, заключенному в начале 2019 года. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Документ предусматривает выполнение работ и поставку материалов на сумму €58 млн в рамках второго этапа реконструкции, модернизации и строительства двухпутной железной дороги под скорость 200 км/ч на участке Стара Пазова - Нови Сад протяженностью 40,44 км на линии Белград - Будапешт. В частности, РЖД проведут работы по строительству архитектурных объектов технического и гражданского назначения, автомобильных дорог, регуляции водотоков, благоустройству полосы отвода железной дороги и станционных территорий, устройству энергоснабжения для всех объектов инфраструктуры и контактной сети. Работы, предусмотренные дополнительным соглашением, будут завершены к концу 2021 года.

Как ранее сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов, компания реализует инфраструктурные проекты на территории Сербии в соответствии с графиком, несмотря на пандемию коронавируса.

В январе 2019 года "РЖД Интернешнл" и "Инфраструктура железных дорог Сербии" подписали соглашение на сумму €230 млн. Контракт включает в себя проектирование и строительство единого диспетчерского центра по управлению движением поездов, работы и поставку материалов в рамках второго этапа реконструкции, модернизации и строительства двухпутной железной дороги для движения поездов со скоростью 200 км/ч на участке Стара Пазова - Нови Сад протяженностью 40,44 км на линии Белград - Будапешт.

"РЖД Интернешнл" реализует проекты модернизации и строительства железнодорожной инфраструктуры в Сербии с 2014 года.