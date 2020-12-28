Работы проведены на четырех линиях электропередачи 220 кВ: «Каширская ГРЭС – Ступино», «Каширская ГРЭС – Федино», «Образцово – Лесная» и «Дровнино – Грибово». Установлено 12 современных железобетонных опор российского производства. Модернизация линий позволит повысить надежность электроснабжения потребителей южных и западных районов Московской области, где проживает более 350 тыс. чел.



Сборные железобетонные опоры, созданные на основе центрифугированных секционированных стоек, обладают высокими показателями механической прочности и могут выдерживать порывы ветра более 30 м/с. Кроме этого, благодаря конструктивной особенности использование таких опор значительно упрощается процесс монтажа и ремонта линии. Для транспортировки секций к месту их установки не требуется специальная длинномерная техника и разрешение на провоз крупногабаритного груза по автомагистралям.



Линии электропередачи «Каширская ГРЭС – Ступино» и «Образцово – Лесная» обеспечивают электроснабжение городского округа Ступино, промышленные предприятия особой экономической зоны «Ступино Квадрат», завод «КНАУФ Инсулейшн» – один из крупнейших в мире производителей изоляционных материалов. ЛЭП «Дровнино – Грибово» питает потребителей Можайского и Волоколамского городских округов «Каширская ГРЭС – Федино» – городской округ Воскресенск.