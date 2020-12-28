 
Модернизация

Современную систему освещения получила Кронштадтская улица

Современную систему освещения получила Кронштадтская улица

28 декабря 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ЛЕНСВЕТ

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В Кировском районе завершена реконструкция наружного освещения на улице Кронштадтская. На участке от улицы Корабельная до Портовой улицы установлено 103 подвесных и консольных светильника, 54 современные опоры, проложено 4,3 км надежных сетей электроснабжения.

Подвесные светильники размещены на новых тросовых растяжках. Вместо железобетонных опор установлены металлические, количество которых после проведенной реконструкции выросло в 3 раза. Дополнительные опоры, на которых смонтированы консольные светильники, позволили достичь наилучшей равномерности освещения проезжей и пешеходной частей магистрали.

Кронштадтская улица характеризуется интенсивным транспортным и пешеходным движением. Здесь также курсирует общественный транспорт. После проведенной реконструкции следовать по Кронштадтской улице стало комфортнее и безопаснее.

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Источник: ЛЕНСВЕТ

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