Современную систему освещения получила Кронштадтская улица

В Кировском районе завершена реконструкция наружного освещения на улице Кронштадтская. На участке от улицы Корабельная до Портовой улицы установлено 103 подвесных и консольных светильника, 54 современные опоры, проложено 4,3 км надежных сетей электроснабжения.

Подвесные светильники размещены на новых тросовых растяжках. Вместо железобетонных опор установлены металлические, количество которых после проведенной реконструкции выросло в 3 раза. Дополнительные опоры, на которых смонтированы консольные светильники, позволили достичь наилучшей равномерности освещения проезжей и пешеходной частей магистрали.

Кронштадтская улица характеризуется интенсивным транспортным и пешеходным движением. Здесь также курсирует общественный транспорт. После проведенной реконструкции следовать по Кронштадтской улице стало комфортнее и безопаснее.