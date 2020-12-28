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В России началось обсуждение национального стандарта в сфере беспроводной передачи данных

В России началось обсуждение национального стандарта в сфере беспроводной передачи данных

28 декабря 2020, 14:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСТЫ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, РОССТАНДАРТ, IoT
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ТАСС

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Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе Российской венчурной компании (РВК) представил для публичного обсуждения проект национального стандарта в области использования новой технологии беспроводной передачи данных. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба РВК.

Российская технология беспроводной передачи данных (NB-Fi) позволяет создавать беспроводные сети для обмена информацией между множеством устройств и базовых станций. Такие технологии необходимы для развития интернета вещей, предполагающего передачу большого объема данных, в том числе на дальние расстояния. Сети, для которых разработан новый национальных стандарт, обеспечат передачу сигнала на расстояние до 10 км в условиях города, где плотность застройки может создавать барьеры для качества связи, а в сельской местности устройства смогут обмениваться данными на расстоянии до 30 км.

"Публичное обсуждение проекта стандарта продлится до 31 марта. После этого он пройдет согласование в Техническом комитете <...>, а затем будет внесен на утверждение в Росстандарт", - говорится в сообщении.

В создании проекта национального стандарта также приняли участие специалисты компании "Телематические решения" и Ассоциации интернета вещей. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета "Кибер-физические системы".

"В рамках деятельности Технического комитета мы не только разрабатываем стандарты, но и проводим совместно с заинтересованными участниками рынка соответствующие исследования различного профиля, осуществляем системную апробацию решений, способствуем усовершенствованию технологии. С учетом пройденного пути мы можем гарантировать качество стандарта и стандартизируемой технологии в качестве ГОСТ Р (Государственный стандарт РФ с 1992 года - прим. ТАСС) и ее беспрепятственное практическое использование", - приводятся в сообщении слова председателя Технического комитета "Кибер-физические системы", руководителя программ РВК Никиты Уткина.

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Источник: ТАСС

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