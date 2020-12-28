Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе Российской венчурной компании (РВК) представил для публичного обсуждения проект национального стандарта в области использования новой технологии беспроводной передачи данных. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба РВК.

Российская технология беспроводной передачи данных (NB-Fi) позволяет создавать беспроводные сети для обмена информацией между множеством устройств и базовых станций. Такие технологии необходимы для развития интернета вещей, предполагающего передачу большого объема данных, в том числе на дальние расстояния. Сети, для которых разработан новый национальных стандарт, обеспечат передачу сигнала на расстояние до 10 км в условиях города, где плотность застройки может создавать барьеры для качества связи, а в сельской местности устройства смогут обмениваться данными на расстоянии до 30 км.

"Публичное обсуждение проекта стандарта продлится до 31 марта. После этого он пройдет согласование в Техническом комитете <...>, а затем будет внесен на утверждение в Росстандарт", - говорится в сообщении.

В создании проекта национального стандарта также приняли участие специалисты компании "Телематические решения" и Ассоциации интернета вещей. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета "Кибер-физические системы".