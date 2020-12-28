 
Контракты

В микрорайоне Охмыльцево Вологды построят современную школу с бассейном

В микрорайоне Охмыльцево Вологды построят современную школу с бассейном

28 декабря 2020, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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На улице Возрождения в микрорайоне Охмыльцево города Вологды вскоре начнется строительство новой общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info.

Образовательное учреждение сможет принять 1000 учеников. Оно будет состоять из двух корпусов. В первом, учебном, расположатся классы, мастерские, медицинский блок, пищеблок со столовой, а также библиотечный медиацентр. Во втором блоке разместят 2 спортивных зала, бассейн, тренажерный и актовый залы. На территории школы создадут спортивное ядро со стадионом и площадками для волейбола, баскетбола и гимнастики.

Градостроительный центр Вологды в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для строительства школы. Стоимость работ оценивается в 877,9 млн рублей. Средства поступят из бюджетов трех уровней: федерального, областного и муниципального. Заявки на участие в тендере принимают до 27 января будущего года.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет приступить к строительству 1 марта 2021 года. Сдать школу предстоит не позднее 15 июля 2022 года.
 

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Источник: РосТендер

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