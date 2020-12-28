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ГУП РК "Крымэнерго" обеспечило электроэнергией крупный водозабор в Бахчисарайском районе

ГУП РК Крымэнерго обеспечило электроэнергией крупный водозабор в Бахчисарайском районе

28 декабря 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Для содействия в решении проблемы вододефицита в Республике Крым ГУП РК «Крымэнерго» ведет работу по обеспечению надежной и качественной электроэнергией водных объектов. Все проводимые мероприятия реализуются в тесном сотрудничестве с ГУП РК «Вода Крыма».

В частности, в декабре были выполнены строительно-монтажные работы по технологическому присоединению водозабора «Вилино-2», состоящего из пяти скважин. Новый водообеспечивающий объект расположен между селами Вилино и Табачное Бахчисарайского района.

Энергетики в короткие сроки построили воздушную линию электропередачи классом напряжения 10 кВ общей протяженностью 230 метров и установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА. Водой из скважин, подключенных к электросети предприятия, будут обеспечиваться жители г. Симферополя.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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