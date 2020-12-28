В канун Нового года все становится особенным, потому что нет ничего лучше ожидания праздника. Даже итоги года интересно подводить, когда знаешь, что впереди ждёт ещё целая череда событий, новых непредсказуемых событий. Наша редакция тоже подвела итоги уходящего года, пересмотрев всё, что произошло в кабельной отрасли. 204-й выпуск журнала RusCable Insider содержит в себе топ-35 материалов, которые можно считать самыми значимыми, которые активно обсуждались на форуме RusCable.Ru, а если вы их вдруг пропустили, то новогодние каникулы - лучшее время, чтобы их прочесть (не сидеть же постоянно за праздничным столом).

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №204 от 28 декабря 2020 года

Что есть еще в номере? Подборка новостей короткой строкой за прошедшую неделю, итоги форума «Антиконтрафакт-2020» и большой материал по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА». Мы не закрыли эту тему и на этот раз пообщались с Алексеем Нешта, директором проектного офиса АО «Атомэнергопромсбыт», и Денисом Перегудовым, коммерческим директором ООО «РЭНЕРА». Уже вовсю реализуется пилотный проект с АО «Атомэнергопромсбыт» (АЭПС) – отраслевой энергосбытовой компанией Госкорпорации «Росатом» – «Коммерческий диспетчер». Участники пилотного проекта, применяя накопители, могут оптимизировать свое потребление энергии из внешней сети и существенно экономить на оплате электроэнергии и мощности. Как сэкономить до 1,5 млн в месяц при помощи накопителей энергии и «Коммерческого диспетчера», узнаете подробнее из интервью.

Кроме этого мы выпустили стикерпак RusCable для Telegram. Героев, их фразы и идеи нам подарил 2020 год. Скачивайте стикерпак - общение в мессенджере становится интересней, мы проверяли.

Основные темы и анонсы 204 выпуска журнала RusCable Insider

Подводим итоги уходящего года и у нас желто-серая гамма на обложке, ведь именно эти цвета объявлены цветами следующего года лабораторией Pantone. Журнал Insider следует трендам дизайна!

Новогоднее обращение команды медиаходилдинга "Рускабель"

Делимся статистикой основных интернет-проектов

ТОП-35 публикаций Insider за 2020-й год

Подводим итоги конференции "Антиконтрафакт-2020" вместе с Ассоциацией "Электрокабель"

"Коммерческий диспетчер" и системы накопления энергии от РЭНЕРА помогут сэкономить до 1,5 млн.рублей в месяц с 1 МВт мощности! Эксклюзив RusCable Insider

Актуальные стикеры для интернет-общения. Новогодний подарок RusCable.Ru для кабельщиков уже в telegram и на форуме

Искусство электротехники, Ноев ковчег нашего поколения, солнечные города и обучения по ЦОД - в разделе новостей от ЭлектроПортал.ру!

Ну и все самые важные и интересные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в последнем в этом году выпуске журнала RusCable Insider!

Специальный новогодний эфир RusCable Live!

В пятницу мы провели специальный большой новогодний прямой эфир в котром приняли участие: Winlong, Калужский кабельный завод, АЛЮР, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ, Москабель, LAPP, Ассоциация "Электрокабель", Людиновокабель, СмоленсЭлектроКабель, Марпосадкабель, Угличкабель, форумчане RusCable.Ru - @kotofei и @АлексРК и многие другие! В эфире разыгрывали подарки, слушали музыку и поздравления, а так же вспоминали самые важные и интересные события за год. Команда Рускабеля отправилась к своим друзьям и партнерам. Сергей Мичкин - посетил офис "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в Москве, а Елизавета Коробкова отправилась на завод в Орле, откуда тоже выходила в прямой эфир. Было и включение с Александром Гусевым с завода "Москабель", где они вместе с Павлом Моряковым поздравили отрасль с наступающим Новым годом! Специальным гостем стал Андрюс Рудис - руководитель компании и ведущий программы на YouTube по светотехнике. Полная запись трансляции идет больше 5 часов и уже доступна на YouTube-канале. Включайте для хорошего настроения!