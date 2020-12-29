В минувшее воскресенье несанкционированные работы строительной техники в охранной зоне линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Видное-Расторгуево» и «Пахра – Расторгуево» стали причиной повреждения опоры ЛЭП и обрыва провода, в связи с чем под угрозу обесточения попала тяговая подстанция РЖД «Расторгуево» и потребители г. Видного и Ленинского городского округа. Водитель большегрузной спецтехники, повредившей энергооборудование, чудом остался жив, не попав под напряжение 110 000 В.

В критической ситуации энергетики «Россети Московский регион» проявили высочайший профессионализм и не допустили нарушения электроснабжения потребителей, запитав их по резервной схеме и от трех передвижных электростанций. Оперативно организованы ремонтные работы, которые велись всю ночь с 27 на 28 декабря и будут продолжены до восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Ленинского городского округа. Взамен поврежденной будет установлена современная опора ВЛ 110 кВ, изготовленная из более прочного композитного материала с повышенной устойчивостью к ударным механическим нагрузкам.

Специалисты электросетевой компании неоднократно фиксировали вблизи дер. Сапроново нарушения нарушений правил, определенных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». По зафиксированным нарушениям составлены акты осмотра, направлены обращения в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности. По факту повреждения энергооборудования инициирована претензионная работа в отношении виновной организации.

Энергетики в очередной раз предупреждают руководителей различного уровня, водителей спецтехники, граждан о недопустимости самостоятельного ведения какой-либо деятельности в охранных зонах электрических сетей и напоминают, что для проведения строительных, монтажных и иных видов работ требуется обязательное разрешение сетевой организации. Нарушители, игнорирующие предупреждения энергетиков, на одну чашу весов вместе с финансовой выгодой ставят не только надежное электроснабжение и безопасность потребителей, но и свою жизнь!

Для получения разрешения на работы в охранной зоне ЛЭП необходимо обратиться в один из филиалов «Россети Московский регион», в зависимости от конкретного места проведения работ. Контактная информация размещена на сайте компании www.rossetimr.ru в разделе «О компании/Филиалы».

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение Москвы и области, энергетики «Россети Московский регион» призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо всех замеченных нарушениях можно сообщить по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220.