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Омское ПО "Полет" модернизируют для выпуска ракеты-носителя "Ангара"

Омское ПО Полет модернизируют для выпуска ракеты-носителя Ангара

29 декабря 2020, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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На омском производственном объединении «Полет» реконструируют три корпуса для производства ракеты-носителя (РН) «Ангара», сообщает RosTender.info. Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), филиалом которого является «Полет», объявил тендер на реконструкцию и техническое перевооружение корпусов 12, 94 и 95 для организации серийного производства РН «Ангара».

Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, установлена на уровне 5 млрд 887 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета, а также из собственных средств ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, отмечается в документации тендера. Предложения от участников тендера принимают до 29 января, 5 февраля планируют подвести итоги закупки. Реконструкция и модернизация трех корпусов предприятия, как ожидается, завершится до 30 ноября 2023 года.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители от легкого до тяжелого классов — в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 («Ангара-1.2») до 38 («Ангара-А5В») тонн на низкой околоземной орбите. Головным разработчиком и производителем семейства «Ангара» являлся Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.
 

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Источник: РосТендер

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