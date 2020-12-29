На омском производственном объединении «Полет» реконструируют три корпуса для производства ракеты-носителя (РН) «Ангара», сообщает RosTender.info. Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), филиалом которого является «Полет», объявил тендер на реконструкцию и техническое перевооружение корпусов 12, 94 и 95 для организации серийного производства РН «Ангара».

Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, установлена на уровне 5 млрд 887 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета, а также из собственных средств ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, отмечается в документации тендера. Предложения от участников тендера принимают до 29 января, 5 февраля планируют подвести итоги закупки. Реконструкция и модернизация трех корпусов предприятия, как ожидается, завершится до 30 ноября 2023 года.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители от легкого до тяжелого классов — в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 («Ангара-1.2») до 38 («Ангара-А5В») тонн на низкой околоземной орбите. Головным разработчиком и производителем семейства «Ангара» являлся Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

