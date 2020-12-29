ВЭБ.РФ привлечет инвестиции в 37 млрд рублей на строительство МФК "Слава" на месте снесенного одноименного часового завода в Москве на Ленинградском проспекте недалеко от Белорусского вокзала. Об этом ТАСС сообщил во вторник старший вице-президент ВЭБ.РФ, руководитель блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин.

"У нас кредитный лимит 37 млрд рублей в одном из крупнейших банков. Это объем инвестиций на все четыре очереди", - сказал он.

По словам Тарабрина, архитектурно-градостроительное решение на проект уже получено, все рекомендации Архитектурного совета Москвы учтены. Он уточнил, что земляные работы на площадке начались, завершился тендер на выбор генподрядчика. "Пустырь "Славы" стоял заброшенным лет десять. Сейчас этот район оживает за счет реновации бывших промышленных зон, строительства нового жилья и офисов", - добавил Тарабрин.

По его словам, для ВЭБ.РФ важно сформировать комфортную среду для жителей района. "Поэтому, например, мы не форсируем продажу коммерческих площадей, а сами сдаем их в аренду. Нам важно, чтобы внутри квартала был сформирован пул всех необходимых арендаторов - от аптек и химчисток до кофеен и ресторанов", - сказал Тарабрин.

В начале ноября Архсовет отправил на доработку архитектурную концепцию первой очереди строительства МФК "Слава". Отмечалось, что члены совета ожидали "более ярких авторских решений" для создания нового облика Москвы. По словам Тарабрина, удалось договориться о компромиссном решении. Одна часть фасада здания, выходящего на Ленинградский проспект, будет выполнена в классическом стиле, ближе к сталинскому ампиру (это соответствует окружающей застройке), другая будет более современной, с использованием конструкций из стекла.

Часовой завод "Слава" был снесен в 2011 году. На его месте планируют построить МФК "Слава", который будет включать жилую и офисную недвижимость. В комплексе появился арендное жилье, ретейл-зоны, паркинг. Проектированием апартаментов премиум-класса и офисной части занимались ведущие российские и международные архитектурные бюро. Площадь застройки составит более 300 тыс. кв. м. Проект реализуют в четыре очереди, сдача последней очереди МФК планируется в 2025 году. Инициатором проекта является ВЭБ.РФ, управление проектом ведет дочерняя структура ВЭБ.РФ - "ПроГород". Девелопер проекта - MR Group.

О компании "ПроГород"

Тарабрин напомнил, что в начале 2020 года в структуре ВЭБ появилась компания "ПроГород", которая занимается девелопментом и управлением проектами в сфере недвижимости (правопреемник проектов, которые ВЭБ передавал на управление ДОМ.РФ). По его словам, сейчас в управлении компании находится более 1 млн кв. м жилья и свыше 400 тыс. кв. м коммерческой недвижимости (Москва, Татарстан, Московская область, Ленинградская область). "Мы не девелоперы в классическом смысле слова, а управляющие проектами. Мы заходим в проект вместе с компетентными в своих направлениях партнерами, беремся за тяжелые площадки и проекты, которые трудно реализовать без участия института развития. Наш фокус развития направлен на развитие экономики городов, оживление пустующих пространств, создание точек притяжения для семей, горожан и туристов", - пояснил собеседник агентства.

Укрупнение проектов

Реформа институтов развития, которую премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал на оперативном совещании с вице-премьерами 23 ноября, благотворно скажется на работе ВЭБ.РФ по развитию экономики городов, отметил Тарабрин. "Мне представляется, что как минимум наши проекты укрупнятся. В части работы с недвижимостью, оживлением городских пространств мы надеемся получить дополнительный синергетический эффект", - сказал он.

Правительство РФ проводит реконфигурацию системы институтов развития. Принято решение об интеграции в управленческий периметр ВЭБ.РФ фонда "Сколково", "Роснано", Корпорации МСП, Российского экспортного центра, Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонда развития промышленности, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям), Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а также о передаче в ВЭБ.РФ части функций Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.