В Ленобласти первую школу оснастили геотермальной теплостанцией

Геотермальный тепловой насос для обогрева начала использовать средняя школа поселка Житково Выборгского района, на севере Ленинградской области, сообщает 26 декабря пресс-служба правительства региона.

Специалисты использовали 14 геотермальных зондов, произведенных в городе Тосно Ленобласти. Они погрузили их в землю на глубину 145 метров на заднем дворе школы. На все работы ушло менее двух месяцев. В итоге установка позволит обогреть 1150 кв. м помещений.

Житковская школа оказалась первой в области, кто перешел на данный альтернативный источник тепла. Ранее для отопления здания использовалось электроснабжение. Теперь расходы на отопление сократятся в пять раз.

Идею использования геотермальной энергии для обогрева школы выдвинул Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области. Данный опыт планируют распространить на другие учреждения региона.

«Проект уникален тем, что впервые тепловые насосы установлены в образовательном учреждении Ленинградской области. Объект будет внесен в перечень демонстрационных площадок высокой энергоэффективности. Опыт планируется тиражировать в других поселениях», — рассказал глава центра Павел Дудкевич.

Напомним, геотермальный тепловой насос отбирает тепло у почвы. Как известно, на определенной глубине перестают сказываться дневные и сезонные колебания температура воздуха. Так, по данным портала ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в северных широтах глубина проникновения годового хода температуры почвы составляет в среднем 25 м, в средних широтах — 15-20 м, в южных — около 10 м.

Ниже этих глубин лежит слой постоянной годовой температуры. По закопанным в землю геотермальным зондам прокачивается теплоноситель, температура которого заведомо меньше, чем температура почвы. В ходе этого он нагревается. Далее это тепло отбирают, передавая в систему отопления.

Фото: Оборудование геотермальной системы отопления Житковской школы

Изображение: Пресс-служба администрации Ленобласти ©