В Москве строят филиал Александринского театра

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство в Москве филиала «Национального драматического театра России (Александринского театра)». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Первый профессиональный государственный русский драматический театр был создан по Указу императрицы Елизаветы Петровны в 1756 году, а свое имя в честь супруги Николая I императрицы Александры Федоровны - «Александринский» - получил в XIX веке, во время строительства исторической сцены театра по проекту Карла Росси рядом с Аничковым дворцом в Санкт-Петербурге.

До революции театр находился под личным патронатом российских монархов, а сегодня делами Александринского театра занимается Президент Российской Федерации. В советские годы «Александринка» получила еще одно название - Государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина. В настоящее время театр признан национальным достоянием.

Весной 2013 года, помимо основной сцены на площади Островского в Санкт-Петербурге, заработал и театрально-культурный комплекс «Новая сцена Александринского театра» на Набережной Фонтанки, 49. Сейчас идет строительство уже третьей сцены Национального драматического театра России - в Москве, на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей.

В 2014 году Главгосэкспертиза России уже выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство этого здания. Однако в то время оно предназначалось для Московского художественного академического театра имени А.П. Чехова. Работы начались, но были заморожены. В настоящее время возобновлены работы по завершению строительства сложного, многообъемного, ассиметричной формы и разной этажности здания будущего театра, которое будет передано Александринке. Планируется, что в московском здании театра будет два подземных и семь надземных этажей, его общая площадь составит 31 572 кв.м. Главный зрительный зал сможет вместить 650 человек, зал малой сцены – 200. В комплекс театра войдут также медиастудия, гримерные, рекреационные зоны.

На момент обследования, проведенного в конце 2019 года, состояние строящегося здания было оценено как ограниченно-работоспособное. В связи с этим в проектно-сметную документацию были внесены изменения, потребовавшие повторного прохождения государственной экспертизы.

Для обеспечения работоспособного технического состояния здания новой проектной документацией предусмотрено усиление отдельных участков и конструкций здания, устранение выявленных в процессе обследования дефектов и повреждений. В связи с оптимизацией технологических процессов были откорректированы поэтажный состав помещений и планировка крыльца на главном входе в театр. На входах в зрительскую зону устроят пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, запланированы и другие многочисленные изменения первоначального проекта.

Планируется, что продолжительность строительства филиала Александринского театра в Москве, финансирование которого планируется осуществлять полностью за счет средств бюджета Российской Федерации, составит 64 месяца. Проектную документацию подготовило ООО «ЮНК проект».

Фото: Российская газета