В районе Арбеково Пензы построят крытый каток

В восьмом микрорайоне жилого района Арбеково Пензы вскоре начнется строительство крытого катка с искусственным льдом, сообщает RosTender.info.

Под каток отвели участок по улице 65-летия Победы. На его строительство планируют направить 338,7 млн рублей в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы». При этом 243,8 млн в 2021 году будет получено из федерального бюджета, 2,5 млн рублей – из областного. В 2022 году из городского бюджета на строительство поступит 92,4 млн рублей. Как ожидается, возведение ледовой арены начнется в конце февраля. Каток рассчитывают ввести в строй к началу августа 2022 года.

Управление капитального строительства Пензы в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для строительства объекта. Предложения от участников закупки принимают до 28 января.

Здание по проекту состоит из двух блоков. К основному блоку с ледовой ареной будет примыкать четырехэтажный объем административно-бытовой части, говорится в документации тендера. На катке планируют проводить тренировки и соревнования команд хоккеистов и тренировки по фигурному катанию. Условия спортивного центра также позволят организовывать здесь соревнования по юношеским разрядам и неклассификационные соревнования по фигурному катанию. В свободное от тренировок время каток будет открыт для массового катания.

