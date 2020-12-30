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Кабмин одобрил инвестпрограмму и финансовый план РЖД общим объемом 2 трлн рублей

Кабмин одобрил инвестпрограмму и финансовый план РЖД общим объемом 2 трлн рублей

30 декабря 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: ТАСС

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Правительство РФ одобрило инвестпрограмму и финансовый план РЖД общим объемом 2 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"24 декабря на заседании правительства мы рассмотрели инвестиционную программу компании, учли все поправки и высказанные замечания, и сегодня одобрили параметры финансового плана и инвестпрограмму РЖД. Ее общий объем на ближайшие три года превышает 2 трлн рублей", - сказал он.

Мишустин добавил, что уже в 2021 году в развитие железных дорог планируется вложить более 730 млрд рублей. По его словам, в следующем году планируется завершить первый этап развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке. Речь идет о проекте Восточного полигона - БАМе и Транссибе.

"Началась реализация второго этапа с тем, чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн к 2024 году и обеспечить рост транзитных контейнерных перевозок в четыре раза, а также сократить до семи дней время доставки грузов с Дальнего Востока до западной границы России", - добавил глава кабмина.

Помимо этого, по его словам, будут развиваться и подходы к морским портам северо-запада и юга России, а также Центральный транспортный узел, Южный кластер. "В целом все вопросы, которые ставили участники отрасли, представители министерств и ведомств, были учтены. Программа получилась достаточно сбалансированной", - резюмировал Мишустин.

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Источник: ТАСС

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