На Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве вскоре начнется строительство многоуровневой развязки через пути Московской железной дороги, сообщает RosTender.info.

Управление дорожно-мостового строительства Москвы объявило тендер на выполнение работ по проекту «Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта». Тендер включает работы первого этапа по возведению развязки на участке от Грайвороновской улицы до железнодорожной ветки Бойня-Перово.

Стоимость работ оценивается в 5 млрд 592 млн рублей, средства поступят из бюджета города. Заявки на участие в тендере принимаются до 20 января, 8 февраля подведут итоги тендера.

Длина путепровода составит 294 метра по правому ходу ЮВХ и 260 метров по левому. Развязка по проекту также включает лево- и правоповоротные съезды с Новохохловской улицы на ЮВХ с эстакадами. Согласно условиям контракта, объект должен быть сдан через 2 года и 2 месяца.

