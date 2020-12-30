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30 декабря 2020, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
На Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве вскоре начнется строительство многоуровневой развязки через пути Московской железной дороги, сообщает RosTender.info.
Управление дорожно-мостового строительства Москвы объявило тендер на выполнение работ по проекту «Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта». Тендер включает работы первого этапа по возведению развязки на участке от Грайвороновской улицы до железнодорожной ветки Бойня-Перово.
Стоимость работ оценивается в 5 млрд 592 млн рублей, средства поступят из бюджета города. Заявки на участие в тендере принимаются до 20 января, 8 февраля подведут итоги тендера.
Длина путепровода составит 294 метра по правому ходу ЮВХ и 260 метров по левому. Развязка по проекту также включает лево- и правоповоротные съезды с Новохохловской улицы на ЮВХ с эстакадами. Согласно условиям контракта, объект должен быть сдан через 2 года и 2 месяца.
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