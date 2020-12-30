Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт (ВНИСИ) им. С.И.Вавилова разработал новые национальные стандарты в сфере цифровизации инновационного искусственного освещения. Работа была выполнена при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО в целях содействия реализации национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» и направлена на формирование нормативной базы цифровых технологий в области искусственного освещения на основе светодиодов.

В государственной системе сертификации для обязательной оценки соответствия подготовлены следующие стандарты:

ГОСТ Р «Освещение искусственное. Информационные технологии. Интернет вещей. Информационное обеспечение для инвентаризации объектов освещения. Термины и определения»;

ГОСТ Р «Освещение искусственное. Информационные технологии. Интернет вещей. Информационное обеспечение для инвентаризации объектов освещения. Классификация объектов»;

ГОСТ Р «Освещение искусственное. Информационные технологии. Интернет вещей. Информационное обеспечение для инвентаризации объектов освещения. Требования к интеграции со смежными информационными системами».

Также разработан предварительный национальный стандарт (ПНСТ):

ПНСТ «Светильники светодиодные. Информационные технологии. Умное производство. Требования к типовой цифровой модели».

Разработанный комплекс стандартов, не имеющих российских и международных аналогов, призван стать нормативно-технической основой информационного обеспечения искусственного освещения для развития умного производства светодиодных светильников, инвентаризации объектов освещения и их цифровой интеграции в информационные и аналитические системы, такие как «Умный город», «Умная дорога» и т.д.

Стандарты предполагается применять при технической инвентаризации и паспортизации объектов систем освещения и систем управления освещением, при подготовке исходных данных для проектирования, эксплуатации, капитального ремонта и реконструкции систем и объектов освещения, а также для создания цифровых моделей физических и логических объектов систем освещения для применения в информационном моделировании при проектировании и элементов «цифровых двойников» систем освещения.

К разработке стандарта были привлечены специалисты ООО «Светосервис-ТелеМеханика». Проекты стандартов прошли публичное обсуждение с участием технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы»(ТК 194),НИИИС им. Лодыгина, Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) и других предприятий.

Стандарты планируется утвердить и ввести в действия в начале 2021 года.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов.

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