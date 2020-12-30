Итоговый RusCable Insider 2020
ТОП 35 материалов, статистика и главные новости предновогодней недели
30 декабря 2020, 14:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГОСТЫ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Отрасль: Электротехника
Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт (ВНИСИ) им. С.И.Вавилова разработал новые национальные стандарты в сфере цифровизации инновационного искусственного освещения. Работа была выполнена при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО в целях содействия реализации национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» и направлена на формирование нормативной базы цифровых технологий в области искусственного освещения на основе светодиодов.
В государственной системе сертификации для обязательной оценки соответствия подготовлены следующие стандарты:
Также разработан предварительный национальный стандарт (ПНСТ):
Разработанный комплекс стандартов, не имеющих российских и международных аналогов, призван стать нормативно-технической основой информационного обеспечения искусственного освещения для развития умного производства светодиодных светильников, инвентаризации объектов освещения и их цифровой интеграции в информационные и аналитические системы, такие как «Умный город», «Умная дорога» и т.д.
Стандарты предполагается применять при технической инвентаризации и паспортизации объектов систем освещения и систем управления освещением, при подготовке исходных данных для проектирования, эксплуатации, капитального ремонта и реконструкции систем и объектов освещения, а также для создания цифровых моделей физических и логических объектов систем освещения для применения в информационном моделировании при проектировании и элементов «цифровых двойников» систем освещения.
К разработке стандарта были привлечены специалисты ООО «Светосервис-ТелеМеханика». Проекты стандартов прошли публичное обсуждение с участием технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы»(ТК 194),НИИИС им. Лодыгина, Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) и других предприятий.
Стандарты планируется утвердить и ввести в действия в начале 2021 года.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.
Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.
Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов.
Подробнее о Фонде – fiop.site.
Подробнее о сделанном за 10 лет в проекте «Победа будет за нано!» - fiop.site/10-let.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter