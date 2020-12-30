 
Контракты

В Чувашии начинается второй этап строительства моста через Суру

В Чувашии начинается второй этап строительства моста через Суру

30 декабря 2020, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
287

Упрдор Волго-Вятского региона объявил тендер на вторую очередь строительства моста через реку Суру на автомобильной дороге М-7 «Волга», сообщает RosTender.info.

Участок строительства и реконструкции расположен на 582 километре трассы М-7 (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа) на территории Чувашской Республики, в 70 км от Чебоксар. Как ожидается, работы по возведению мостового перехода будут продолжаться до 30 ноября 2024 года.

Максимальная цена контракта с победителем тендера составляет 14 млрд 58 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Предложения от участников тендера ведомство принимает до 29 января, после чего будут подведены итоги закупки и определен победитель.
Длина мостового перехода через Суру составляет 2416,6 метров, общая протяженность участка строительства — 5,674 км. Мост предназначен для пропуска автомобилей в правостороннем направлении. Проезжая часть включает две полосы движения шириной по 3,75 м, разрешенная скорость движения составит 120 км в час. Также здесь появится пешеходный переход и автобусные остановки.

Металлический мост через реку Сура длиной около 430 м был построен в 1962 году. По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, после предпроектного обследования техническое состояние мостового сооружения было оценено как предаварийное с угрозой перехода в аварийное.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
На Юго-Восточной хорде в Москве построят развязку через железную дорогу 30.12.2020
На Юго-Восточной хорде в Москве построят развязку через железную дорогу
РусГидро установит на Дальнем Востоке еще 30 быстрых зарядных станций для электромобилей 30.12.2020
РусГидро установит на Дальнем Востоке еще 30 быстрых зарядных станций для электромобилей
В районе Арбеково Пензы построят крытый каток 29.12.2020
В районе Арбеково Пензы построят крытый каток
Омское ПО 29.12.2020
Омское ПО "Полет" модернизируют для выпуска ракеты-носителя "Ангара"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Live!
+