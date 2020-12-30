В Чувашии начинается второй этап строительства моста через Суру

Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
30 декабря 2020, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство
Упрдор Волго-Вятского региона объявил тендер на вторую очередь строительства моста через реку Суру на автомобильной дороге М-7 «Волга», сообщает RosTender.info.
Участок строительства и реконструкции расположен на 582 километре трассы М-7 (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа) на территории Чувашской Республики, в 70 км от Чебоксар. Как ожидается, работы по возведению мостового перехода будут продолжаться до 30 ноября 2024 года.
Максимальная цена контракта с победителем тендера составляет 14 млрд 58 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Предложения от участников тендера ведомство принимает до 29 января, после чего будут подведены итоги закупки и определен победитель.
Длина мостового перехода через Суру составляет 2416,6 метров, общая протяженность участка строительства — 5,674 км. Мост предназначен для пропуска автомобилей в правостороннем направлении. Проезжая часть включает две полосы движения шириной по 3,75 м, разрешенная скорость движения составит 120 км в час. Также здесь появится пешеходный переход и автобусные остановки.
Металлический мост через реку Сура длиной около 430 м был построен в 1962 году. По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, после предпроектного обследования техническое состояние мостового сооружения было оценено как предаварийное с угрозой перехода в аварийное.
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