Основной комплекс имущества ООО «Таткабель», главного актива электротехнического холдинга «Инвэнт», принадлежавшего Эльбеку Сафаеву и холдингу «Интер РАО», обрел нового владельца. Результаты торгов стали известны в конце декабря: как следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве, победителем, которому достался основной лот, стал индивидуальный предприниматель из Челябинска Руслан Бекмурзин. За 891 млн рублей, предложив на 42 млн выше стартовой цены, он приобрел землю под заводом, оборудование и инвентарь — всего лот состоит из 1,4 тыс. наименований. Это в том числе три земельных участка совокупной площадью около 6,2 га, сам кабельный завод с трансформаторными подстанциями и противопожарными системами, немецкая климатическая камера, станки, несколько сотен барабанов, несколько мужских и женских костюмов, шкафы, мебель и даже вывеска «Таткабель». При этом, судя по отчету об оценке имущества предприятия, который опубликовал конкурсный управляющий, завод оказался на самом деле в 2,5 раза дешевле своей балансовой стоимости в 2,1 млрд рублей.

Как уже писали ранее, предприятие сейчас работает, и весьма успешно: площадки арендует компания – «дочка» ПИФа Газпромбанка — АО «Газпромбанк — управление активами». Специально для этого весной – летом 2020 года этот ПИФ учредил в Казани три фирмы: ООО «Завод Таткабель», ООО «Завод Инвэнт-электро» и ООО «Инвэнт+», а министерство промышленности РТ помогает заводам, ранее принадлежавшим Сафаеву, административным ресурсом. В итоге зарплаты выплачиваются в срок, а коллективы сохранены (приглашенный гендиректор ООО «Завод Таткабель» Владимир Бухин рассказывал, что планирует увеличить число сотрудников на треть). Более того, если в 2019 году «Таткабель» произвел продукции на 390 млн рублей, то в 2020-м — уже на 4 млрд, а в следующем году планируется увеличить выручку еще на 1 миллиард. Будут ли скорректированы эти планы теперь, когда у завода официально появился новый владелец, непонятно.

Что известно о покупателе "Таткабеля"?

О неожиданном покупателе (по нашим данным, результаты торгов удивили даже профильных татарстанских чиновников) известно немного. Судя по данным сервиса «Контур.Фокус», Бекмурзин в 2013-м стал учредителем и гендиректором ООО «Стройрост», основной вид деятельности которого заключался в предоставлении «прочих вспомогательных услуг для бизнеса». Спустя три года компания была ликвидирована, а Бекмурзин остался в статусе индивидуального предпринимателя. Интересно, что активы «Таткабеля» далеко не первый лот, который он приобрел на торгах. Так, 24 сентября он выкупил помещение бывшего магазина «МАН» в Волгограде площадью 997,6 кв. м за 45,5 млн рублей, а в 2018 году участвовал в аукционе по продаже площадки разорившейся воронежской компании «Видеофон»: в лот на 608 млн входило четырехэтажное здание с инженерной инфраструктурой, корпус вспомогательных цехов, насосные станции, пожарное депо, котельная, склады и 21 га земли. Эти активы ему не достались — другие предложили более высокую цену, а вот за два месяца до того он урвал на аукционах в Махачкале 14 банкоматов, принадлежавших Дагэнергобанку, — примерно за 300 тыс. рублей каждый.

До самого Бекмурзина дозвониться не удалось, однако максимально сомнительно, чтобы индивидуальный предприниматель из Челябинска с богатой историей участия в аукционных торгах был лично заинтересован в развитии татарстанского кабельного предприятия. По мнению наших источников, скорее всего, это победитель-спойлер, за которым стоят реальные интересанты. Но вот кто? На этапе объявления торгов реального интереса мы не обнаружили ни у одного из местных игроков. «Татэнерго» и холдинг «Интер РАО», ранее выкупивший 33% «Инвэнта» у Сафаева, наотрез открестились от участия в аукционе, в числе потенциальных интересантов назывались также Сетевая компания и «Промтех» Валерия Шадрина, чей топ-менеджер пришел спасать кабельное производство в Татарстане и готов взять под управление и остальные активы. Но в таком случае непонятно, зачем действовать опосредованно. Наконец, интерес к активам «Таткабеля» мог проявить сам Сафаев, но та ли для этого финансовая ситуация — большой вопрос.

Впрочем, главным лотом имущество «Таткабеля» не исчерпывается. Часть оборудования в двух других лотах выкупило московское ООО «Сектор» за 29,5 млн (второй пул оборудования, инвентаря и мебели) и 58,7 млн рублей (машины, оборудование и земля) соответственно. Здесь обошлось практически без увеличения начальной цены. По данным «Контур.Фокуса», владельцем и гендиректором компании является Сергей Кувшинов, владеющий еще двумя микропредприятиями: ООО «Паритет» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и ООО «Экстраком» (торговля оптовая неспециализированная). Последняя компания, по данным на конец 2019 года, была убыточной, а выручка «Сектора» и «Паритета» за 2019-й составляла примерно по 25 млн рублей. У победившей компании тоже есть опыт участия в аукционах без привязки к географии: так, буквально в апреле она выкупила площади торгового центра «Краснополянский» в Дзержинском районе Волгограда за 37 млн рублей. При этом «Сектор» также участвовал и в торгах по самому зданию завода, но Бекмурзин дал цену выше.

Распродажа активов продолжается

Напомним, кроме «Таткабеля», на торги выставлено имущество ООО «Инвэнт-электро» в том же поселке Столбище возле Казани. Завод производит электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции. «Инвэнт-электро» «упакован» в четыре лота: стоимостью 261,8 млн, 140,2 млн, 31,7 млн и 6,2 млн рублей. Т. е. целиком комплекс стоит 440 млн рублей.

Стартовали и торги по имуществу ООО «Таттеплоизоляция». Завод в Лаишево входит в четверку крупнейших производителей пенополиуретановых труб и фасонных изделий в России. Имущество разбито на 14 лотов, основными из которых является два: на 351,7 млн рублей, содержащий производственные здания, землю и оборудование, и на 70,3 млн рублей. Получается, комплекс стоит 422 миллиона.

На март 2021 года перенесены торги по ООО «Инвэнт»: недвижимость, заложенная в Промсвязьбанке, оценена в 169 млн рублей. Это активы в Казани: ценность прежде всего имеют пятиэтажный офисный комплекс на ул. Тэцевской, 281 площадью 8,4 тыс. кв. м и земельный участок в Московском районе площадью 35 тыс. «квадратов». На 22 октября были намечены, но в итоге не состоялись первые торги Уруссинского электромеханического завода, который занимается производством и капремонтом комплектных трансформаторных подстанций. За 47 млн рублей выставлен лот, в который входят земля, здания и оборудование.

«Татарстанская электротехническая компания», или «Татэк», — это производство блочных комплектных трансформаторных подстанций по технологии «Шнайдер Электрик» в Заинске. Завод пока на торги не вышел, но его имущество оценено в 48 млн рублей. Производственное здание стоит 20 млн, а запасы — 22 млн рублей.

Напомним, что предприятия Сафаева начали банкротиться по инициативе банков-кредиторов в 2017 году. Крупнейшими кредиторами группы являются Газпромбанк, Промсвязьбанк и СМП Банк: в разных пропорциях они входят в комитеты кредиторов отдельных юрлиц. Так, Газпромбанк входит в комитеты кредиторов «Таткабеля» и «Инвэнт-электро». Промсвязьбанк является залоговым кредитором ООО «Таттеплоизоляция», от Связь-Банка ПСБ также перешли кредиты компаний ООО «Таткабель» и ООО «Инвэнт-электро». СМП Банк является крупным кредитором «Таттеплоизоляции». Общая сумма долгов группы насчитывает несколько миллиардов рублей.

Источник: Бизнеc Оnline / Ксения Соколова