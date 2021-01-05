Газопровод Capacity4Gas, соединяющий Чехию с германским газопроводом EUGAL, введен в эксплуатацию. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте чешская газотранспортная компания NET4GAS.

"Компания NET4GAS с радостью информирует, что начала эксплуатацию нового 150-километрового газопровода высокого давления, построенного в рамках проекта Capacity4Gas, - подчеркивается в документе. - Последний этап Capacity4Gas, таким образом, был успешно реализован".

По газопроводу может прокачиваться российский газ после завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Он также способен работать в реверсном режиме. Этот факт усиливает энергетическую безопасность Чехии и Центральной Европы. Стоимость реализации проекта превысила €540 млн.

По газопроводу, который проходит через Устецкий и Пльзеньский края Чехии (север и запад республики), планируется, в частности, получение газа из хранилищ в Германии. Максимальная пропускная способность газопровода составляет 27,5 млрд кубометров газа в год.

Фото: NET4GAS flickr channel