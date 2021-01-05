Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 1000 учеников.

Школа будет состоять из двух корпусов. В первом будут расположены классы, мастерские, медицинский блок, пищеблок со столовой, а также библиотечный медиацентр. Во второе блоке будут оборудованы два спортивных зала, бассейн, тренажерный и актовый залы. На территории школы сделают стадион и площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики.

Сейчас градостроительный центр Вологды проводит тендер по выбору подрядчика для строительства школы. Стоимость работ оценивается в 877,9 млн. рублей. Заявки на участие принимают до 27 января.

В соответствии с контрактом подрядчик приступит к работам 1 марта. Сдать школу предстоит не позднее 15 июля 2022 года, сообщают в пресс-службе «РосТендер».