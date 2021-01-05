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Замглавы Депстроя Москвы Оганесян стал гендиректором госзаказчика в сфере строительства

Замглавы Депстроя Москвы Оганесян стал гендиректором госзаказчика в сфере строительства

5 января 2021, 15:00
Рубрика: Персоны
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замруководителя департамента строительства Москвы Карена Оганесяна гендиректором единого государственного заказчика в сфере строительства. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Оганесяна Карена Гаспаровича генеральным директором публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" сроком на три года", - говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Единый заказчик будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федбюджета. Высшим органом управления станет наблюдательный совет, в который должно входить не более девяти человек. Правительство РФ будет назначать председателя и членов наблюдательного совета на три года. 

Единый заказчик сможет обращаться с заявлениями о государственном кадастровом учете или регистрации права федеральной собственности на земельные участки. Помимо этого, компания будет осуществлять строительный контроль при возведении объектов, включенных в программу деятельности. При этом закон не распространяется на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, внешнеэкономической деятельности, обороны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры Роскосмоса. Также в задачи госзаказчика не включено обеспечение жильем военнослужащих. 

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что создание единого госзаказчика позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.

Карен Оганесян родился в 1986 году, окончил Всероссийскую государственную налоговую академию министерства финансов РФ, а также Московский государственный строительный университет. Кандидат юридических наук. В 2011-2013 годах был руководителем управления развития инфраструктуры и комплексной безопасности столичного департамента образования. В 2014-2018 годах - первый заместитель генерального директора по проектированию и строительству в КП г. Москвы "Управление гражданского строительства". С января 2019 года являлся заместителем руководителя департамента строительства города Москвы.

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Источник: ТАСС

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