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Предприятие Роскосмоса создаст скоростной трамвай для доставки сотрудников на Восточный

Предприятие Роскосмоса создаст скоростной трамвай для доставки сотрудников на Восточный

8 января 2021, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСКОСМОС
Отрасль: Транспорт 
Источник: ТАСС

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) планирует создать скоростной трамвай для развития транспортной инфраструктуры космодрома Восточный. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Роман Новиков.

"По поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина мы рассматриваем возможности создания для космодрома Восточный скоростного трамвая, который сможет доставлять из ближайших поселков сотрудников на работу и в места проживания", - отметил Новиков.

По словам гендиректора УКВЗ, он сможет развивать скорость до 100 км/час. Этот трамвай будет трехсекционным.

В самом ЗАТО Циолковский и на космодроме будут использоваться пятисекционные трамваи. Их основная задача - доставка людей, туристов внутри космодрома на пуски. "Принято решение, что первый пятисекционный вагон должен появиться на Восточном. Сейчас дорабатываем техзадание", - подчеркнул Новиков.

В начале февраля гендиректор предприятия Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны. Техническое обслуживание будет вести завод.

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Источник: ТАСС

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