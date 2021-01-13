13 января – День российской печати

От всей души поздравляем вас с Днём российской печати!

Этот профессиональный праздник учреждён Правительством РФ в 1991 году и связан с исторической датой – выходом в свет 2 (13) января 1703 г. первого номера печатной российской газеты «Ведомости», основанной указом Петра I.

Постепенно периодическая печать в России стала одним из самых мощных и действенных инструментов развития государства и общества.

Важнейшим направлением СМИ была и остаётся отраслевая пресса. Создание отраслевой печати является величайшим достижением советской эпохи и связано с главными вехами развития страны. Так, в рамках реализации Плана ГОЭЛРО были созданы журналы «Энергетик» (1928 г.), «Электрические станции» (1930 г.), «Гидротехническое строительство» (1930 г.), которые издаются до сих пор, формируя новые цели развития энергетики и решая новые задачи. Во время Великой Отечественной войны, в августе 1944 г., вышел первый номер журнала «Промышленная энергетика». Тем самым был дан знаковый посыл о близости нашей Победы и необходимости настраиваться на масштабное восстановление послевоенной экономики.

В 2002 году по инициативе легендарного энергетика, первого Министра энергетики России, создателя РАО «ЕЭС России» А.Ф. Дьякова был создан информационно-аналитический журнал «Вести в электроэнергетике». Его основная задача – рассмотрение проблем и вопросов электроэнергетической отрасли в комплексе, анализ политических, экономических, технологических, технических, нравственных и многих других факторов, непосредственно влияющих на развитие электроэнергетики и, как следствие, – на жизнь граждан нашей страны.

Все эти журналы, представляющие научно-техническое лицо отрасли, входят в издательскую компанию «НТФ «Энергопрогресс», тесно сотрудничают со всеми участниками энергетической сферы.

Отмечая многочисленные достижения в области информационного сотрудничества на энергетическом поле, нельзя не сказать о трудностях, которые переживает современная отраслевая пресса (речь идёт именно об отраслевой, а не корпоративной печати). Прежде всего, огромные сложности складываются в области финансирования. В 90-е годы государство отказалось от финансовой поддержки отраслевых изданий, мотивировав это тем, что они должны зарабатывать сами. Это в корне неправильно. Отраслевая пресса решает государственные задачи, а не отдельной частной компании, поэтому она не может и не должна быть коммерческой. Она должна хотя бы частично поддерживаться государством, зарабатывая остальные средства самостоятельно. Это прекрасно понимали руководители советского времени. Это понимали люди с государственным мышлением – уровня А.Ф. Дьякова, который в период тотального развала страны в конце ХХ века и кризиса электроэнергетики сохранил величайшее интеллектуальное наследие отрасли – отраслевые издания. Такое понимание со стороны государственных деятелей требуется и сегодня.

У отраслевой прессы, в том числе, печатной, — большое будущее. Но чтобы это будущее наступило, важно сохранить то, что имеем. Давайте, попробуем.

С праздником!