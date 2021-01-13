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Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки

Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки

13 января 2021, 14:15
Рубрика: Наука
Метки: ФПИ, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) 
Источник: РИА Новости

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В Брянском государственном техническом университете (БГТУ) разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники с применением проволоки, технологией заинтересовались предприятия "оборонки", сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия. Технология разработана в БГТУ совместно с ФПИ и передана российским предприятиям – производителям бронетехники", - рассказали в организации.

В фонде отметили, что новая технология существенно снижает затраты метала при производстве бронелистов и при этом обеспечивает повышение их прочности по сравнению со сталью, изготовленной стандартным методом проката. Кроме того, такая броня легче на 15-30 процентов.

По данным ФПИ, интерес к разработке проявил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Прочность и удельная масса брони имеют на сегодняшний день ключевое значение в связи с высоким бронепробитием современных противотанковых средств поражения.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
 

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Источник: РИА Новости

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