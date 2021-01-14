"Порядочность – не слова, порядочность – это действия"
14 января 2021, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2, Nord Stream 2
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Работы по строительству части газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании будут возобновлены с 15 января, сообщили ТАСС в пресс-службе компании - операторе проекта Nord Stream 2 AG.
"Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января", - отметили в компании.
Фото: © Axel Schmidt/Nord Stream 2
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