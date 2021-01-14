Работы по строительству части газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании будут возобновлены с 15 января, сообщили ТАСС в пресс-службе компании - операторе проекта Nord Stream 2 AG.

"Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января", - отметили в компании.

Фото: © Axel Schmidt/Nord Stream 2