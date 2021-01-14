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Nord Stream 2 подтвердил возобновление укладки "Северного потока - 2" в Дании с 15 января

Nord Stream 2 подтвердил возобновление укладки Северного потока - 2 в Дании с 15 января

14 января 2021, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2, Nord Stream 2
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Работы по строительству части газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании будут возобновлены с 15 января, сообщили ТАСС в пресс-службе компании - операторе проекта Nord Stream 2 AG.

"Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января", - отметили в компании.

Фото: © Axel Schmidt/Nord Stream 2

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Источник: ТАСС

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