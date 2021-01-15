Американская компания General Electric Co. (GE) заподозрила своего конкурента - Siemens Energy AG, подразделение немецкой Siemens AG, в хищении промышленных секретов, за счет чего та якобы смогла заключить многомиллиардные контракты, сообщает агентство Bloomberg.

Соответствующий иск поступил в Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния.

GE среди прочего утверждает, что один из высокопоставленных менеджеров Siemens Energy Inc., американского подразделения Siemens Energy AG, ознакомился с секретной информацией в ходе проведения закрытых торгов и разгласил ее десяткам своих коллег, которые, в свою очередь, использовали ее с целью получения выгодного контракта в Вирджинии.

GE заявляет, что Siemens скрывала факт получения конфиденциальных данных в течение 16 месяцев, за которые ей удалось получить восемь тендеров на миллиарды долларов, нарушив правила добросовестной конкуренции в ущерб General Electric.

В свою очередь, в немецкой компании, выведенной в отдельное подразделение в апреле 2020 года, утверждают, что еще не были должным образом уведомлены о подаче иска и узнали о нем из новостных сообщений. Более того, Siemens Energy заявила, что в связи с появившейся в СМИ информацией было проведено внутреннее расследование с привлечением третьей стороны, и компания предприняла «значительные меры» в свете возникшей ситуации, поскольку принципы добросовестного ведения дел являются для компании основополагающими и будут соблюдаться в любых обстоятельствах.

Иск к Siemens Energy AG стал очередным шагом в борьбе двух промышленных гигантов на рынке продукции для генерации энергии, занимающей ключевое место в портфелях обеих компаний, и этот шаг не остался без последствий для Siemens Energy - он привел к падению курса ее акций, отмечает Bloomberg.