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Фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области подключит к сетям 12 домов

Фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области подключит к сетям 12 домов

18 января 2021, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Строительство 
Источник: РосТендер

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Фонд защиты прав участников долевого строительства Ленинградской области возьмет на себя подключение к сетям связи 12 многоквартирных домов в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области, сообщает RosTender.info.

Фонд объявил тендер на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по обеспечению сетями связи объектов незавершенного строительства в ЖК «Шотландия». Заявки на участие в тендере принимают до 25 января, в этот же день подведут итоги закупки. На оплату работы исполнителя направят 14,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит обеспечить 12 многоквартирных домов общедомовым эфирным телевидением, интернетом, телефонной связью, проводным вещанием, а также подключить их к системе централизованного оповещения населения Ленинградской области. На первом этапе подключат дома 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. На втором – дома 1, 2, 3а, 4а, 5а и 6.
 

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Источник: РосТендер

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