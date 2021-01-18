Фонд защиты прав участников долевого строительства Ленинградской области возьмет на себя подключение к сетям связи 12 многоквартирных домов в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области, сообщает RosTender.info.

Фонд объявил тендер на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по обеспечению сетями связи объектов незавершенного строительства в ЖК «Шотландия». Заявки на участие в тендере принимают до 25 января, в этот же день подведут итоги закупки. На оплату работы исполнителя направят 14,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит обеспечить 12 многоквартирных домов общедомовым эфирным телевидением, интернетом, телефонной связью, проводным вещанием, а также подключить их к системе централизованного оповещения населения Ленинградской области. На первом этапе подключат дома 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. На втором – дома 1, 2, 3а, 4а, 5а и 6.

