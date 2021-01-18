«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» заключили с администрацией города Бор Нижегородской области контракт на обслуживание и ремонт уличного освещения.

В течение 2021 года энергетики будут обслуживать 5,5 тыс. светильников уличного освещения, 315 км воздушных и кабельных линий электропередачи, следить за состоянием 3,2 тыс. опор. Ежемесячно специалисты «Нижновэнерго» будут проводить осмотр линий наружного освещения на всех магистральных и второстепенных улицах города. Также будут отвечать за подключение и отключение, содержание в исправном состоянии световой иллюминации, декоративной подсветки города в праздничные дни. В рамках контракта запланирована замена устаревших натриевых светильников на новые светодиодные, покраска и замена опор наружного освещения, монтаж 6,4 км самонесущего изолированного провода. Также в круглосуточном режиме будет обеспечено дежурство персонала на аварийно-диспетчерском пункте для отработки заявок по качеству уличного освещения.

«Бор – один из самых крупных городов Нижегородской области. Ежегодно затраты на обслуживание инфраструктуры растут и необходим профессиональный подход, чтобы управлять городским хозяйством на принципиально другом качественном уровне. От качества уличного освещения зависит безопасность, здоровье и комфорт жителей. «Нижновэнерго» - надежный партнер для муниципальной власти в части управления и содержания уличного освещения», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Подробную информацию по вопросам организации наружного освещения можно получить на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе Потребителям / Дополнительные услуги или по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).