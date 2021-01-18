 
Контракты

В Тольятти возобновят строительство ФОК с бассейном и катком

В Тольятти возобновят строительство ФОК с бассейном и катком

18 января 2021, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В Тольятти планируют завершить строительство долгостроя - физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, катком и универсальным залом в Комсомольском районе на улице Коммунистической, сообщает RosTender.info.

Заказчиком работ выступает ООО «Газпром инвестгазификация». Компания объявила тендер на продолжение строительства. С победителем готовы заключить договор на 490 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 27 января, 12 февраля подведут его итоги.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен будет ввести объект в строй в конце апреля 2022 года. Здание ФОК включает каток с искусственным льдом, универсальный зал, блок с бассейнами, залом сухого плавания, тренажерным залом, кафе, конференц-залом и другими помещениями.

Строительство комплекса началось в 2017 года, его планировали ввести в строй в конце 2018 года. Как сообщалось ранее в СМИ, стройка продолжается в рамках государственно-частного партнерства на средства ООО «Газпром инвестгазификация».

 

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Источник: РосТендер

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