ССК "Звезда" приступил к резке стали для второго судна новой серии танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В РФ подобные суда строятся впервые — на протяжении долгих дет это была исключительно зарубежная прерогатива. Создание ведётся в интересах ПАО "Новатэк" для проекта "Арктик СПГ-2".

Финансирование проекта осуществляется ВЭБ.РФ. Контракт заключен на 15 судов: пилотное будет эксплуатироваться ПАО "Совкомфлот", остальные 14 — ООО "Смарт СПГ".

Конструкция газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Дополнительную помощь в этом окажут три винторулевые колонки, производство которых локализовано в Большом Камне на совместном предприятии НК "Роснефть" и компании GE. Длина судна — 300 м, ширина — 48,8 м, вместимость грузовых танков — 172,6 тыс. куб. м, мощность силовой установки — 45 МВт.

Фото: ССК "Звезда"