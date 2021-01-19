"Утилизаторам кабеля не надо доплачивать"
19 января 2021, 17:50
Рубрика: Контракты
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, ССК ЗВЕЗДА
Отрасль: Машиностроение
ССК "Звезда" приступил к резке стали для второго судна новой серии танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В РФ подобные суда строятся впервые — на протяжении долгих дет это была исключительно зарубежная прерогатива. Создание ведётся в интересах ПАО "Новатэк" для проекта "Арктик СПГ-2".
Финансирование проекта осуществляется ВЭБ.РФ. Контракт заключен на 15 судов: пилотное будет эксплуатироваться ПАО "Совкомфлот", остальные 14 — ООО "Смарт СПГ".
Конструкция газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Дополнительную помощь в этом окажут три винторулевые колонки, производство которых локализовано в Большом Камне на совместном предприятии НК "Роснефть" и компании GE. Длина судна — 300 м, ширина — 48,8 м, вместимость грузовых танков — 172,6 тыс. куб. м, мощность силовой установки — 45 МВт.
Фото: ССК "Звезда"
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