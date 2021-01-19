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SUPRLAN даёт скидку в 10% на одну из своих патч-панелей 

SUPRLAN даёт скидку в 10% на одну из своих патч-панелей 

19 января 2021, 14:32
Рубрика: Компании
Метки: SUPR, СУПР, SUPRLAN
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника 
Источник: ООО СУПР

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SUPRLAN даёт скидку в 10% на одну из своих патч-панелей 12хRJ-45, UTP, Cat.5e (арт. 10-0407)

Неэкранированные патч-панели SUPRLAN выполнены в формате настенного монтажа. Соответствует характеристикам категории 5е.

Предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.

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С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки.

https://supr.ru/news/img/2.jpg

С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема.

Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone

 

https://supr.ru/news/img/3.jpg

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Источник: ООО СУПР

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