SUPRLAN даёт скидку в 10% на одну из своих патч-панелей 12хRJ-45, UTP, Cat.5e (арт. 10-0407)

Неэкранированные патч-панели SUPRLAN выполнены в формате настенного монтажа. Соответствует характеристикам категории 5е.

Предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.

С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки.

С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема.

Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone