Иная форма бозона Хиггса существует в сверхпроводниках

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20 января 2021, 17:50
Рубрика: Наука
Метки: КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЕРХПРОВОДНИК, НАУКА
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника Телекоммуникация (связь)
Исследователи из Университета штата Айова нашли управляемую светом форму бозона Хиггса, которая существует в сверхпроводниках.
Джиганг Ван, профессор физики и астрономии в штате Айова и старший научный сотрудник Лаборатории Эймса Министерства энергетики США, и группа исследователей обнаружили форму частицы бозона Хиггса внутри сверхпроводника, способного проводить электричество без сопротивления, как правило, при очень низких температурах.
Авторы пишут, что в лабораторных экспериментах они обнаружили короткоживущую форму Хиггса в высокотемпературных (но все еще очень холодных), многоэнергетических полосах, нетрадиционных сверхпроводниках на основе железа.
Форма Хиггса — это состояние материи, обнаруженное на квантовом уровне атомов, их электронных состояний и энергетических возбуждений. Моды Хиггса могут создаваться в различных энергетических диапазонах и при этом взаимодействовать друг с другом. Этот режим Хиггса в сверхпроводнике потенциально может быть использован для разработки новых квантовых датчиков.
Группа разработала методику синтеза, которая позволяет получать кристаллические тонкие пленки сверхпроводника на основе железа с достаточно высоким качеством, чтобы выявить формы Хиггса.
В результате некоторые материалы, такие как сверхпроводники, обладают свойствами, которые могут быть использованы для применения в квантовой информатике и энергетике, например, для обработки, записи, хранения и связи.
Фото: Nature Communications
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