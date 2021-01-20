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На Крымском мосту появится архитектурно-художественная подсветка

На Крымском мосту появится архитектурно-художественная подсветка

20 января 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РосТендер

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На железнодорожной части мостового перехода через Керченский пролив (Крымский мост) установят новую подсветку, сообщает RosTender.info.
ФГУП «Крымская железная дорога» объявила тендер на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению электроосвещения железнодорожной составляющей мостового перехода через Керченский пролив. Стоимость работ оценивается в 129,3 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 27 января, 29 января подведут итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, подсветка будет выполнять архитектурно-художественную функцию. Подрядчику предстоит приступить к монтажу сразу после заключения договора, завершить работу необходимо до конца апреля текущего года.
 

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Источник: РосТендер

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