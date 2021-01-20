На железнодорожной части мостового перехода через Керченский пролив (Крымский мост) установят новую подсветку, сообщает RosTender.info.

ФГУП «Крымская железная дорога» объявила тендер на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению электроосвещения железнодорожной составляющей мостового перехода через Керченский пролив. Стоимость работ оценивается в 129,3 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 27 января, 29 января подведут итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, подсветка будет выполнять архитектурно-художественную функцию. Подрядчику предстоит приступить к монтажу сразу после заключения договора, завершить работу необходимо до конца апреля текущего года.

